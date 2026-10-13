YAKTAK впервые выступит во Дворце спорта: когда состоится концерт и чем удивит певец
Главная Культура YAKTAK впервые выступит во Дворце спорта: когда состоится концерт и чем удивит певец
Культура

YAKTAK впервые выступит во Дворце спорта: когда состоится концерт и чем удивит певец

Певец организует масштабное шоу "К своим мечтам напролом" в Киеве

Автор: Татьяна Самарук
Фото: YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_officia)
Дата: 13 октября 2026

Известный украинский певец YAKTAK анонсировал большой сольный концерт в киевском Дворце спорта. Выступление состоится 17 апреля 2027 и станет новым этапом в карьере 21-летнего артиста.

Wave RBC.UA сообщает, что для этого события музыкант готовит специальную программу под названием "К своим мечтам напролом", посвященную настойчивости, вере в свои силы и пути к цели.

Главный замысел концерта

По замыслу исполнителя, предстоящий концерт будет не просто возможностью услышать вживую любимые композиции, но и возможностью для слушателей разделить с ним эмоции и переживания, сопровождающие осуществление большой мечты.

В программе прозвучат самые известные песни YAKTAK, среди которых "Уночі", "Люди", "Ендорфін" и другие композиции, ставшие узнаваемыми среди его поклонников. В то же время знакомые треки получат новое звучание благодаря обновленным аранжировкам и живому исполнению.

YAKTAK впервые выступит во Дворце спорта: когда состоится концерт и чем удивит певец
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_officia)

Для шоу готовят масштабное сценическое оформление, неожиданные появления специальных гостей и другие сюрпризы. Организаторы обещают вечер, в котором объединятся музыка, визуальные эффекты и атмосфера большого совместного переживания.

Это давняя мечта YAKTAK

Сам YAKTAK признается, что выступление на такой сцене было одной из его давних мечтаний. Теперь артист планирует претворить ее в жизнь вместе с поклонниками, которые следили за его творческим путем.

"Все начинается с мечты. Раньше я много представлял, как буду петь свои песни в зале масштаба Дворца спорта. Теперь намерен сделать это 17 апреля 2027 года. Хочу, чтобы на этом концерте люди отпустили все свои эмоции, чтобы спели, прокричали и прожили этот вечер по полной", - поделился артист.

YAKTAK впервые выступит во Дворце спорта: когда состоится концерт и чем удивит певец
Афиша концерта (фото: песслужба певца)

Концерт "К своим мечтам напролом" должен стать для YAKTAK важной частью творчества, а для его аудитории - возможностью вместе с исполнителем пережить вечер, в котором личные мечты и музыка объединятся в одну историю.

Как певец получил известность

YAKTAK (настоящее имя - Ярослав Карпук) начал привлекать внимание украинской аудитории еще в детстве. Более широкая популярность пришла к нему после участия в телевизионных музыкальных проектах.

В частности, в 2019 году он стал суперфиналистом вокального шоу "Голос. Дети", где продемонстрировал сильнейший вокал и сценическую уверенность.

Новый этап в творчестве артиста начался в 2022 году, когда начал выпускать музыку под псевдонимом YAKTAK. Певец быстро нашел собственное звучание, соединив попмузыку с элементами хип-хопа и мелодичными мотивами.

Важную роль в его карьере сыграли совместные работы с другими украинскими исполнителями. Они помогли расширить слушательскую аудиторию и закрепить узнаваемость музыканта.

Равномерно популярность в цифровом пространстве переросла в масштабные концерты.

Главные новости
Рога, маски и платья-монстры: 8 образов из последних Недель моды для вдохновения на Хэллоуин Рога, маски и платья-монстры: 8 образов из последних Недель моды для вдохновения на Хэллоуин "Мы переписывались всего несколько недель назад". Реакция актеров "Во все тяжкие" на смерть ЭрДжея Митта "Мы переписывались всего несколько недель назад". Реакция актеров "Во все тяжкие" на смерть ЭрДжея Митта "Это больно". Актриса Лиза Зайцева об эмиграции в Барселону, страх за близких в Киеве и новой профессии "Это больно". Актриса Лиза Зайцева об эмиграции в Барселону, страх за близких в Киеве и новой профессии