YAKTAK впервые выступит во Дворце спорта: когда состоится концерт и чем удивит певец

Известный украинский певец YAKTAK анонсировал большой сольный концерт в киевском Дворце спорта. Выступление состоится 17 апреля 2027 и станет новым этапом в карьере 21-летнего артиста.

Wave RBC.UA сообщает, что для этого события музыкант готовит специальную программу под названием "К своим мечтам напролом", посвященную настойчивости, вере в свои силы и пути к цели.

Главный замысел концерта

По замыслу исполнителя, предстоящий концерт будет не просто возможностью услышать вживую любимые композиции, но и возможностью для слушателей разделить с ним эмоции и переживания, сопровождающие осуществление большой мечты.

В программе прозвучат самые известные песни YAKTAK, среди которых "Уночі", "Люди", "Ендорфін" и другие композиции, ставшие узнаваемыми среди его поклонников. В то же время знакомые треки получат новое звучание благодаря обновленным аранжировкам и живому исполнению.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_officia)

Для шоу готовят масштабное сценическое оформление, неожиданные появления специальных гостей и другие сюрпризы. Организаторы обещают вечер, в котором объединятся музыка, визуальные эффекты и атмосфера большого совместного переживания.

Это давняя мечта YAKTAK

Сам YAKTAK признается, что выступление на такой сцене было одной из его давних мечтаний. Теперь артист планирует претворить ее в жизнь вместе с поклонниками, которые следили за его творческим путем.

"Все начинается с мечты. Раньше я много представлял, как буду петь свои песни в зале масштаба Дворца спорта. Теперь намерен сделать это 17 апреля 2027 года. Хочу, чтобы на этом концерте люди отпустили все свои эмоции, чтобы спели, прокричали и прожили этот вечер по полной", - поделился артист.

Афиша концерта (фото: песслужба певца)

Концерт "К своим мечтам напролом" должен стать для YAKTAK важной частью творчества, а для его аудитории - возможностью вместе с исполнителем пережить вечер, в котором личные мечты и музыка объединятся в одну историю.

Как певец получил известность

YAKTAK (настоящее имя - Ярослав Карпук) начал привлекать внимание украинской аудитории еще в детстве. Более широкая популярность пришла к нему после участия в телевизионных музыкальных проектах.

В частности, в 2019 году он стал суперфиналистом вокального шоу "Голос. Дети", где продемонстрировал сильнейший вокал и сценическую уверенность.

Новый этап в творчестве артиста начался в 2022 году, когда начал выпускать музыку под псевдонимом YAKTAK. Певец быстро нашел собственное звучание, соединив попмузыку с элементами хип-хопа и мелодичными мотивами.

Важную роль в его карьере сыграли совместные работы с другими украинскими исполнителями. Они помогли расширить слушательскую аудиторию и закрепить узнаваемость музыканта.

Равномерно популярность в цифровом пространстве переросла в масштабные концерты.