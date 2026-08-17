Вышел украинский трейлер южнокорейского экшена "Надежда": когда премьера

Южнокорейский научно-фантастический экшн "Надежда" от режиссера На Хон Джина стал одним из самых обсуждаемых фильмов Каннского кинофестиваля 2026. Уже совсем скоро он выйдет в украинский прокат, а пока компания Green Light Films представила локализованный трейлер и постер к фильму.

Что известно о ленте и когда премьера, узнайте в материале Wave RBC.UA.

О чем фильм "Надежда"

События разворачиваются в отдаленном селе Гоуп Гарбор неподалеку от демилитаризованной зоны. Руководитель местного полицейского участка Бом-сок получает тревожные сообщения о появлении тигра.

Тем временем село оказывается отрезанным от внешнего мира из-за лесных пожаров. Когда среди жителей начинается паника, Бом-сок вместе с офицершей Сон-е пытается защитить людей.

Однако охота на дикого зверя быстро выходит из-под контроля. То, что изначально кажется нападением животного, превращается в событие глобального масштаба. Жители сталкиваются с пришельцами, а неизвестные существа представляют угрозу всему человечеству.



Актерский состав и команда

Одну из главных ролей в фильме исполнила Хойон - звезда хита Netflix "Игра в кальмара" и известная южнокорейская модель. В новой ленте она сыграла местную полицейскую, оказывающуюся в центре борьбы с неизвестной угрозой.

Вместе с Хойон в фильме снялись Хван Чон Мин, Чо Ин Сон, Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Тейлор Рассел и Кэмерон Бриттон.

Режиссером фильма стал На Хон Джин, известный по работам "Преследователь", "Желтое море" и "Крик". Его фильмы совмещают триллер, криминальную драму, мистические элементы и авторский подход к повествованию.

"Надежда" стала его четвертым полнометражным фильмом. Лента попала в основной конкурс 79-го Каннского кинофестиваля.

"Этот сюжет о том, что все трагедии мира рождаются из недоразумений", - отметил он.

Кадры из фильма "Надежда"

Как создавали мир "Надежды" и когда премьера

Для создания придуманного города Гоуп Гарбор реконструировали реальную деревню в Южной Корее, построив масштабные декорации с улицами, магазинами и площадью.

Съемки также проходили в национальном парке Ретезат в Румынии, на острове Чеджу и Хапчхоне, а ставка на реальные локации вместо чрезмерного CGI помогла создать более убедительный мир в фильме.

На Хон Джин впервые создает существ-инопланетян не как антагонистов, а как полноценных персонажей. Дизайн создавался почти семь лет с участием международных специалистов.

Фильм объединяет научную фантастику, экшен, триллерное напряжение и неожиданные элементы юмора.

Посмотреть фильм украинские зрители смогут уже с 3 сентября в формате IMAX и с 10 сентября 2026 года во всех кинотеатрах страны.

Когда выйдет лента "Надежда" (фото: Green Light Films )