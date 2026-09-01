От военной документалистики к фестивальным сенсациям: что смотреть на ОМКФ-2026

Wave RBC.UA отобрал восемь разных по настроению и жанру лент, которые можно увидеть с 2 по 4 сентября.

В этом году все показы фестиваля проходят в Киеве - в кинотеатрах "Жовтень" и "Оскар" в ТРЦ Gulliver.

До завершения 17 Одесского международного кинофестиваля осталось несколько дней, однако в программе еще есть громкие премьеры и фестивальные хиты.

"Медведь-озорник"

Документальный фильм Габриэлы Осио Ванден и Джека Вейсмана показывает мир из перспективы полярного медведя.

Его обычный путь пересекают туристические автобусы, охотники, камеры наблюдения и работники природоохранных служб.

Это не традиционное кино о дикой природе, а история о территории, которую люди считают своей. Лента получила Гран-при Sundance 2026 и имеет все шансы стать одним из сильнейших визуальных впечатлений фестиваля.

Показ: 2 сентября в 10:30 кинотеатр "Жовтень".

"Неблагодарные создания"

Солнечные каникулы на Адриатике быстро превращаются в испытания для семьи. Отец пытается сблизиться с детьми, а его 17-летняя дочь борется с расстройством пищевого поведения и влюбляется в подозреваемого в убийстве парня.

Фильм Ольмо Омерзу объединяет семейную драму, историю взросления и криминальную интригу. Премьера фильма состоялась в основном конкурсе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Показы: 2 сентября в 13:00 и 3 сентября в 14:45 кинотеатр "Жовтень".

"Брат"

Четырнадцатилетний Давид вынужден слишком рано стать взрослым: он заботится о младшем брате и пытается оградить семью от последствий токсического прошлого. Ситуация меняется после появления мужчины, которому парень начинает доверять.

Это жесткая социальная драма о детях, которые берут на себя обязанности взрослых. Фильм держится не только на конфликте, но и на постоянном вопросе: способно ли доверие спасти семью, в которой насилие уже стало нормой?

Показы: 2 сентября в 15:45 и 3 сентября в 17:30 кинотеатр "Жовтень".

Кадр из фильма "Брат"

"Generation 2014"

Евгений Титаренко в течение десяти лет документировал жизнь шести добровольцев медицинского батальона "Госпитальеры". Часть героев после начала полномасштабного вторжения снова вернулась на фронт.

Главная ценность проекта - продолжительность наблюдения. Это не реконструкция событий и не взгляд на войну с безопасного расстояния, а живой архив людей, молодость которых, выбор и будущее навсегда изменил 2014 год.

Показ: 2 сентября в 20:15 кинотеатр "Жовтень".

"Жестяной замок"

Супруги О'Рейли и их десять детей живут в старом трейлере на обочине и пытаются сохранить свой кочевой образ жизни. Однако над семьей постоянно нависает угроза выселения.

Александр Мерфи снимал героев пять лет, поэтому вместо поверхностной истории о бедности создал близкий портрет большой семьи. Лента получила специальную награду жюри Golden Eye на Каннском кинофестивале 2026 года.

Показ: 3 сентября в 11.00, кинотеатр "Жовтень".

"За победу!"

В новой антиутопии Валентин Васянович говорит не о самой войне, а о том, что может наступить после нее. Главный герой - режиссер, который не находит для себя места в послевоенной Украине, тогда как его жена и дочь не хотят возвращаться из Вены.

Это неудобный разговор о победе без гарантированного счастливого финала: разобщенные семьи, разрушенная культурная среда и людей, которые должны заново понять, ради чего жить. Ранее фильм получил приз конкурсной программы Platform на фестивале в Торонто.

Показы: 3 сентября в 19:30 и 4 сентября в 10:00 кинотеатр "Жовтень".

"ЕвроКривбасс"

Документальная картина Марины Ткачук и Анны Паленчук исследует европейское прошлое Днепра, Кривого Рога и Каменского. Авторы показывают, какую роль в развитии региона сыграли инженеры и предприниматели из Бельгии, Франции, Великобритании, Германии и Польши.

Фильм разрушает привычное представление о промышленном востоке Украины как исключительно советском проекте. Архивы, свидетельства экспертов и потомков переселенцев возвращают региону более сложную и интересную историю.

Показ: 3 сентября в 20:00 кинотеатр "Оскар" в ТРЦ Gulliver.

Кадр из фильма "ЕвроКривбасс"

"Мир для Нины"

Героиня документальной ленты Жанны Довгич - мать Игоря Брановицкого, одного из последних защитников Донецкого аэропорта. В 2015 году украинский военный был замучен и убит российскими наемниками после попадания в плен.

Нина встречается со свидетелями и собратьями сына, восстанавливает его в последние часы и добивается наказания виновных. Фильм превращает личную трагедию в рассказ о памяти, доказательствах и долгом пути к справедливости.

Показ: 4 сентября в 13:00 кинотеатр "Октябрь".

Кадр из фильма "Мир для Нины"