Maneskin воссоединятся впервые за длительное время: группа выступит на Sanremo 2027

Maneskin снова выступят вместе. Wave RBC.UA сообщает, что воссоединение итальянской группы состоится на Sanremo 2027, где музыканты снова выйдут на сцену легендарного Teatro Ariston.

Когда состоится фестиваль

На сцену Teatro Ariston должны вернуться все четверо участников Maneskin - Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итан Торкио. Итальянские медиа называют будущее появление группы воссоединением, хотя конкретный формат выступления пока не раскрывают.

Для Maneskin это особенно символическое возвращение. Именно на сцене Ariston в 2021 году группа одержала победу на Sanremo с песней Zitti e buoni, после чего представила Италию на "Евровидении" и победила и там. Этот триумф стал началом их международного прорыва.

Sanremo 2027 состоится с 16 по 20 февраля, а ведущим фестиваля станет Стефано Де Мартино, а среди соведущих будет Дуа Липа.

Maneskin выступят на сцене фестиваля Sanremo 2027 (фото: instagram.com/maneskin.fanclubdenmark)

Последний совместный период Maneskin пришелся на 2024 год, после чего участники сосредоточились на сольных проектах. Их появление в Сан-Ремо станет первым общим появлением группы за длительное время.