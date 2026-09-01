Украина на Burning Man: 10 лет искусства, удивляющего мир

Украинские художники уже не первый год привозят свои масштабные артпроекты на Burning Man - один из самых известных фестивалей искусства, свободы и самовыражения, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

Wave RBC.UA сообщает, что за последнее десятилетие украинские работы на фестивале прошли путь от футуристических конструкций и экспериментов со светом к искусству, говорящему о войне, памяти и стойкости.

2017: Kurenivka

Kurenivka стала первым официальным украинским лагерем на Burning Man. Сам лагерь подтверждает, что он был основан в 2017 году.

В Kurenivka:

проводили вечеринки и музыкальные события

делали перформансы в украинском и казацком стиле

работал импровизированный "Майдан"

участники знакомили иностранцев с украинской культурой, в частности через мотанки и традиционные практики

Kurenivka (фото: kurenivka.ua)

2018: "Sorry" и образ будущего

Одним из самых заметных украинских проектов десятилетия стала инсталляция "Sorry" Алексея Сая, представленная на Burning Man в 2018 году. Проект поддержал организация Nova Ukraine совместно с Генеральным консульством Украины в Сан-Франциско. Часть финансирования предоставило Министерство иностранных дел Украины.

Огромная надпись длиной около 25 метров поднимала вопрос о значении слова "извини". По замыслу художника, обычное слово могло становиться своеобразным барьером, за которым человек скрывается от подлинного содержания своих действий и слов.

"Sorry" (фото: novaukraine.org)

2019: бабочка "Catharsis"

В 2019 году украинское присутствие стало масштабнее. Одним из центральных проектов была "Catharsis" - трехметровая бабочка с крыльями, оформленными в стиле петриковской росписи. В его центре разместили напечатанное на 3D-принтере сердце человека.

Авторы связывали бабочку с процессом внутренней трансформации и стремились показать украинское традиционное искусство в современном формате. Проект также попал в подборку самых заметных художественных объектов Burning Man 2019 по версии Forbes.

Бабочка "Catharsis" (фото: novaukraine.org)

2020-2022: пауза фестиваля и война

Пандемия COVID-19 прервала обычный ритм Burning Man. В 2020 и 2021 фестиваль не проводился в традиционном формате.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году украинское Burner-сообщество переключило значительную часть своих усилий на помощь Украине. Burning Man отдельно писал об украинских участниках сообщества, которые организовывали гуманитарную помощь и закупку медицинских товаров.

В то же время, украинское присутствие на Burning Man постепенно получало новое содержание: искусство стало способом говорить о войне с международной аудиторией.

2023: "Ежковый храм" и "Украинский Феникс"

В 2023 году Украина представила сразу две знаковые работы - The Hedgehog Temple ("Ежковый храм") и Ukrainian Phoenix ("Украинский Феникс").

"Ежиковый храм" создало украинское сообщество Kurenivka. Основой конструкции стали более 100 противотанковых "ежей". Общий вес металлической конструкции достигал около 2,7 тонны. Работа стала мемориалом украинцам, погибшим после начала полномасштабного вторжения.

"Ежиковый храм" (фото: kurenivka.ua)

Другая работа - Ukrainian Phoenix - стала первой украинской ритуальной инсталляцией Burning Man, сожженной в рамках традиционного финального ритуала фестиваля. Феникс, который возник из формы украинского трезубца, был задуман как символ возрождения Украины после разрушений войны.

Russian Phoenix (фото: kurenivka.ua)

Это был важный поворот: украинские авторы уже не просто представляли собственную культуру - они создавали образ страны, которая переживает войну и в то же время говорит о будущем.

2024: "I'm Fine" - война, собранная с обломков

В 2024 году на Burning Man появилась одна из сильнейших украинских работ последних лет - "I'm Fine" Алексея Сая.

Гигантская конструкция была создана из реальных материалов, поврежденных во время войны в Украине: дорожных знаков, заборов, спутниковых тарелок и других металлических конструкций со следами шаров и обломков. Работа была длиной около 32 метров и высотой около 7 метров.

Название отсылает к популярному мему This Is Fine, в котором персонаж спокойно сидит посреди горящего помещения. В украинском контексте эта фраза приобретает другое значение: "я в порядке" становится горькой метафорой жизни в условиях постоянной угрозы.

"I'm Fine" (фото: wikipedia.org)

"I'm Fine" создавали в сотрудничестве Алексея Сая, проекта Ukrainian Witness, его основателя Виталия Дейнеги и DJ Анатолия Тапольского.

2025: "Black Cloud" и искусство, которое не смогло уничтожить бурю

В 2025 году украинское присутствие на Burning Man стало одним из самых масштабных. Среди главных работ была "Black Cloud" Алексея Сая - гигантская надувная конструкция в форме черного грозового облака.

Работа имела около 30 метров в длину, 15 метров в высоту и весила почти восемь тонн. Внутри звучали записи взрывов, артиллерийских обстрелов и других звуков войны, а световые эффекты имитировали молнию. К созданию звуковой части подключился украинский музыкант Involver.

"Black Cloud" (фото: reuters.com)

Но на этот раз самая пустыня стала частью истории произведения.

Вскоре после установки Black Cloud уничтожила мощная пыльная буря. Установка не выдержала стихии и была разрушена в течение короткого времени.

Кроме "Black Cloud", Украину на Burning Man 2025 представляла, в частности, The Point of Unity Николая Каблуки - световая медитативная скульптура о связи неба и земли, человека и природы, настоящего и будущего. После фестиваля автор планировал вернуть работу в Украину.

The Point of Unity (фото: expolight.net)

2026: инсталляция Hero Armor

В 2026 году Украина уже представлена на Burning Man отдельной большой инсталляцией - Hero Armor. Фестиваль проходит в Неваде 30 августа - 7 сентября 2026 года, поэтому на 1 сентября 2026-го работа уже находится на Playa.

Hero Armor создал украинский 3D художник Захар Захаров вместе с международной командой. Burning Man указывает место происхождения проекта как Харьков, Украина / Роттердам, Нидерланды / Сан-Франциско, США.

В центре работы - футуристическая фигура воина-защитника в сине-желтых цветах. Она посвящена украинцам, покинувшим гражданскую жизнь, чтобы защищать свободу Украины.

Установка Hero Armor (фото: hero-armor.com)

История самого автора придает работе особый вес: Burning Man отмечает, что Захар в 2022 году пошел защищать Украину и не вернулся. Инсталляция базируется на образе воина, который он разработал, и таким образом становится не просто художественным объектом, а мемориалом.

Фигура стоит на подсвеченном восьмиугольном основании, стилизованном под корни дерева. Это напрямую связывает Hero Armor с темой Burning Man 2026 - Axis Mundi, "мировой оси": связи человека, сообщества, земли и памяти.