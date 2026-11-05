Verka Serduchka представила новую песню "Два бокала просекко" в туре по Европе

Выступления прошли в семи городах Европы и объединили украинцев за границей
Европейские гастроли Verka Serduchka & Band, начавшиеся в мае 2026 года, официально подошли к концу. Завершающие концерты прошли в семи городах: Познани, Берлине, Гамбурге, Париже, Лондоне, Будапеште и Кракове.
Как сообщает Wave RBC.UA, тур стал не только серией музыкальных выступлений, но и возможностью для украинцев за границей снова почувствовать атмосферу дома и побыть частью сообщества.
Андрей Данилко назвал эти встречи своеобразной терапией. И реакция публики, похоже, подтвердила его слова: концерты сопровождались аншлагами, а залы были заполнены до отказа.
В общем выступления собрали десятки тысяч поклонников, которые приходили не просто послушать знакомые хиты, но и разделить общие эмоции.
Во время шоу зрители пели вместе с артисткой любимые композиции, поддерживали громкими возгласами Украину и скандировали "Russia Goodbye".
Не обходилось и без слез: для многих эти вечера стали возможностью ощутить радость, ностальгию и единство, которого часто не хватает далеко от родины.
Особенностью тура этого года стало и большое количество молодых поклонников.
Они знали тексты песен наизусть и не уступали энергии старшей аудитории. Среди гостей концерта в Будапеште также были замечены известные украинцы.
Поддержать Verka Serduchka пришли композитор и сонграйтер Руслан Квинта, DJ Nana, телеведущая Леся Никитюк и дизайнер Эльвира Гасанова.
Еще одним сюрпризом для публики стала премьера композиции "Два бокала просекко". Впервые припев грядущего хита прозвучал еще в прошлом году на концерте в Праге, а теперь слушатели услышали уже завершенную версию песни.
Вскоре ее обещают выпустить на всех основных музыкальных платформах.
Впрочем, вокруг композиции возникла неприятная ситуация. Еще до официального релиза в сети появился несанкционированный кавер, исполнившийся другим артистом.
Команда Verka Serduchka обнаружила постороннюю публикацию и добилась удаления записи с музыкальных платформ.
Поэтому теперь поклонникам остается ждать официального выхода "Два бокала просекко". А завершение европейского тура стало для Verka Serduchka еще одним подтверждением того, что ее музыка продолжает объединять украинцев в разных уголках мира.