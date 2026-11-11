"Вам письмо" возвращается: культовую романтическую комедию снимут по-новому

Культовая романтическая комедия "Вам письмо" (You've Got Mail) 1998 получит новое прочтение. Студия Warner Bros работает над проектом, который переосмыслит историю любви, в свое время покорившей зрителей во всем мире.

Что известно

Режиссером ленты станет Джейсон Орли, известный по романтической комедии "Я хочу тебя вернуть" (I Want You Back) и фильму "Великий подросток" (Big Time Adolescence).

Он также работает над сценарием на основе предыдущей версии, написанной Дебором Капланом и Гарри Элфонтом.

По предварительной информации новый фильм будет рассказывать другую историю, а не будет дословным ремейком оригинала. Подробности сюжета пока держат в секрете.

К работе над проектом также присоединятся работавшие над первой лентой продюсеры Нил Мориц и Таня Ландау.

"Вам письмо" (You've Got Mail) 1998 года (фото: кадр из фильма)

Когда впервые вышел фильм

Оригинальный фильм "Вам письмо" вышел на экраны в 1998 году. Режиссером и соавторкой сценария была Нора Эфрон, а главные роли исполнили Том Генкс и Мэг Райан.

Актеры сыграли Джо Фокса и Кэтлин Келли - владельцев книжных магазинов, конкурирующих между собой в реальной жизни, но одновременно влюбляющихся друг в друга из-за анонимной переписки по электронной почте. Герои даже не догадываются, кто скрывается за их сообщениями.

"Вам письмо" (You've Got Mail) 1998 года (фото: кадр из фильма)

Лента также объединила на экране Грега Киннера, Паркер Поузи, Дэйва Шапелла и других актеров. Фильм стал одним из самых успешных в карьере Норы Эфрон, собрав более 250 миллионов долларов в мировом прокате.

Интересно, что сама история "Вам письмо" не была вполне оригинальной: фильм создали по мотивам венгерской пьесы Миклоша Ласло "Парфюмерия", ранее вдохновившая ленту "Магазин за углом" (The Shop Around the Corner) 1940 года.

Дата премьеры новой версии и имена актеров, исполняющих главные роли, пока не объявлены.