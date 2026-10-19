Танцы, граффити и виниловые вечеринки: в Киеве на ВДНГ открыли центр стрит-культур

В урбан-парке ВДНГ в Киеве начал работу Street Culture Kyiv - простор для развития уличного спорта, танцев, музыки и стрит-арта. Центр площадью 250 м² станет местом для обучения, творческих экспериментов и взаимодействия молодежных сообществ из разных городов Украины.

Для тех, кто хочет работать над общими проектами и обмениваться опытом, в центре обустроили коворкинг. Кроме того, для школьников, студентов и представителей профильных организаций будут проводить экскурсии по урбан-парку и самим Street Culture Kyiv.

Как сообщает Wave RBC.UA, в новом пространстве будут проводить образовательные программы, воркшопы с участием артистов и атлетов, конференции и презентации творческих проектов . Также здесь будут организовываться открытые тренировки по брейкингу, хип-хопу и другим направлениям уличного танца.

Что будет происходить в Street Culture Kyiv

Программа центра будет охватывать разные направления стрит-культуры. Здесь будут записывать подкасты с участием представителей сообществ, устраивать кинопоказы и перформансы, а также транслировать национальные и международные чемпионаты.

Street Culture Kyiv (фото предоставлено основателями)

Отдельную часть пространства отведут под выставки художников, работающих со стрит-артом и граффити. Еще одним направлением станет музыка: посетители смогут приобщаться к активностям, посвященным диджеингу, битмейкингу, битбоксу и саунд-дизайну.

Музыкальную программу дополнят вечеринки SC Party Club с виниловыми сетами диджеев из разных городов Украины. Они будут объединять представителей стрит-дэнс-сообщества, коллекционеров пластинок и ценителей музыки, связанной со стрит-культурой.

Street Culture Kyiv (фото предоставлено основателями)

Кто создал новое пространство

Street Culture Kyiv основала общественная организация Street Culture - украинская платформа и молодежное движение, развивающее уличный спорт и креативные индустрии стрит-культур в Украине и за ее пределами. Команда создает молодежные просторы разных форматов, в том числе центры, парки и кемпы.

Подобные инициативы организация уже развивает в Харькове, Львове и Ахтырке. В планах команды - открытие новых локаций в Днепре и Николаеве. Street Culture реализует образовательный проект Street Culture Academy и волонтерские инициативы для общин и детей.

Street Culture Kyiv (фото предоставлено основателями)

Новое пространство будет выполнять и функцию профессиональной площадки для спортсменов и танцовщиков. Здесь разместятся офис департамента брейкинга Всеукраинской федерации танцевального спорта и брейкинга, а также офис департамента скейтбординга Украинской федерации роликового спорта.

Кроме того, Street Culture Kyiv станет базой для сборной Киева и Киевской области по брейкингу. Центр объединит артистов, атлетов и лидеров сообществ для тренировок, обмена опытом, реализации общих идей и профессионального развития.

Центр работает в урбан-парке на территории ВДНГ в Киеве:

Будни: с 10:00 до 20:00.

с 10:00 до 20:00. Выходные: с 12:00 до 20:00.