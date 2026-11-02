Шварценеггер и звезда "Ричера" спасают Рождество: вышел трейлер новой рождественской комедии
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Культура

Шварценеггер и звезда "Ричера" спасают Рождество: вышел трейлер новой рождественской комедии

Санта-Клаусу придется объединиться с бывшим вором, чтобы спасти праздник

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Арнольд Шварценеггер (скриншот)
Дата: 02 ноября 2026

Арнольд Шварценеггер снова радует участием в рождественском кино и на этот раз не в роли отца, который ищет подарок для сына. Вышел полноценный трейлер комедийного боевика The Man With The Bag, где он играет самого Санта Клауса.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

О чем фильм The Man With The Bag

Когда у Санты похищают волшебный мешок с подарками, он вынужден обратиться за помощью к бывшему вора Венсу, которого играет Алан Ритчсон.

Вместе с дочерью мужа, Сантой и группой необычных помощников Вэнс должен совершить свое величайшее ограбление, чтобы вернуть мешок и спасти Рождество.

Героев ждет немало испытаний, приключений и опасностей, ведь им противостоит непослушная эльфиня, которую воплотила Аквафина.


Не первый рождественский фильм Шварценеггера

Для 79-летнего актера это возвращение к жанру рождественских комедий спустя 30 лет после выхода фильма "Подарок на Рождество" (Jingle All the Way, 1996).

В той ленте он сыграл отца, который в канун праздника пытался достать для сына популярную игрушку, ставшую дефицитом. Теперь же он сам превратился в Санта-Клауса.

Кто еще сыграл в рождественском фильме

Среди других актеров - Беркли Джеймс, Майкл Сирил Крейтон, Лайза Коши, Кайл Муни, Джейн Краковски и Кен Джонг.

Когда премьера фильма

Премьера комедийного фильма состоится 2 декабря 2026 на Prime Video.

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