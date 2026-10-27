Сериал о Гарри Поттере получил новых актеров: кто сыграет Джеймса и Лили

HBO продолжает раскрывать каст нового сериала о Гарри Поттере. К проекту присоединились еще три актера, которые воплотят родителей главного героя и одного из родственников Рона.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram HBO.

Кто сыграет родителей Поттера и что известно о новом персонаже

В сериале появится книжный персонаж, которого раньше не было в фильмах. Это старший брат Рона Чарли Уизли, работающий с драконами. Его воплотит Гарри Гилби.

Что касается родителей главного героя, то Джеймса Поттера сыграет Джаспер Телбот, а Лили - Анна Чинн. В фильмах их показывали в воспоминаниях, фотографиях и магических видениях.

Все трое актеров появятся уже в первом сезоне, который получил название "Гарри Поттер и философский камень".



Когда выйдет сериал о Гарри Поттере

Премьера первого сезона состоится на Рождество 25 декабря на HBO. История будет сосредоточена на первой книге, где Гарри после получения письма из Хогвартса открывает для себя мир магии, находит друзей и узнает об опасностях, скрывающихся за стенами школы магии.

Главную роль исполнит Доминик Маклафлин, а его друзей Гермиону и Рона воплотят Арабелла Стентон и Аластер Стаут.

Также в сериале появятся Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы МакГонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.



Что известно о втором сезоне "Гарри Поттера"

В продолжении, которое уже снимают на студии Leavesden вблизи Лондона, зрителей ждут события из книги "Гарри Поттер и тайная комната".

К актерскому составу присоединятся Кит Харрингтон в роли Гилдероя Локгарта, Рэйф Сполл - Артур Уизли, Ленни Раш - Добби, Билли Барратт - Том Рэдл и Бонни Хилл - Джини Уизли.

Ранее также стало известно, что Джоан Роулинг выпустит две новые книги о персонажах из Гарри Поттера.