Возвращение в мир Гарри Поттера: Джоан Роулинг готовит две новые книги о любимых персонажах

В феврале 2027 года поклонники вселенной Гарри Поттера получат сразу две новые книги, посвященные знакомым персонажам. Британское издательство Bloomsbury анонсировало продолжение серии Pocket Potters, в центре которой на этот раз окажутся профессор Минерва МакГонагалл и близнецы Фред и Джордж Уизли.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт издательства Bloomsbury .

Что известно о новых книгах

Оба издания поступят в продажу 23 февраля 2027 года. Они станут частью серии Pocket Potters - небольших иллюстрированных путеводителей волшебным миром, созданным Джоан Роулинг.

Следует отметить, что речь идет не о продолжении семи основных романов о Гарри Поттере, а об отдельных книгах, которые знакомят читателей с героями знаменитой истории.

Первая новинка, "Профессор Макгонаголл", расскажет об одной из самых известных преподавательниц Хогвартса и деканке факультета Гриффиндор.

В частности, читатели смогут узнать, почему профессорша подарила Гарри Поттеру его первую метлу, в которую животное она умеет превращаться и что означает понятие Hatstall в мире магии.

Иллюстрации для книги создала Наталья Смилли.

Джоан Роулинг выпустит две новые книги о персонажах Гарри Поттера

Второе издание посвятят братьям Фреду и Джорджу Уизли, которые запомнились поклонникам истории своими проделками, чувством юмора и магазином волшебных шуток.

В книге расскажут, как близнецы узнали о тайных проходах Хогвартса, чем отличаются друг от друга и какие необычные сладости и магические изобретения они создавали.

Художницей этого издания стала Гелен Брейди.

У каждой книги будет 32 страницы с цветными иллюстрациями. В Великобритании их рекомендованная стоимость будет составлять 10 фунтов стерлингов за экземпляр. Предзаказ уже доступен.

Что такое серия Pocket Potters

Pocket Potters - коллекционная серия иллюстрированных минипутеводителей, посвященных героям книг Джоан Роулинг.

Она создана прежде всего для младших читателей, только начинающих знакомство с историей о мальчике-волшебнике.

В то же время издания рассчитаны и на давних поклонников франшизы.

Ранее в рамках серии уже вышли книги о Гарри Поттере, Роне Уизли, Гермионе Грейнджере, Альбусе Дамблдоре, Луне Лавгуде, Хагриде и Добби.

Pocket Potters (скриншот)

В издательстве отмечают, что новые путеводители будут содержать интересные факты, цитаты и скрытые детали, которые позволят по-новому взглянуть на знакомых персонажей.

Появление книг также совпадает с новым этапом развития франшизы. Уже в декабре 2026 года HBO планирует представить телевизионную адаптацию первого романа "Гарри Поттер и философский камень", которая откроет новый сериал о приключениях юного волшебника.