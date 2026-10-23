"Ой там на горі" получила продолжение: украинская бандуристка присоединилась к международному альбому

Украинская певица и бандуристка Анастасия Войтюк, известная как Banduragirl, стала одной из трех приглашенных исполнительниц альбома "Supernatural" североирландской музыканты Броны Маквитти. В вышедшую 16 октября пластинку вошла ее композиция "Біла пташка".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на прессрелиз артистки.

Кому посвящена "Біла пташка"

Войтюк написала композицию как продолжение полтавской народной песни "Ой там на горі".

В ее сюжете говорится о паре голубей: после гибели голубя голубка отказывается выбирать другого.

В "Білій пташці" эта история получила новое развитие - о поиске сил жить дальше и снова расправлять крылья.

Работу артистка посвятила женщинам, потерявшим своих любимых на войне.

"Я очень рада, что песня с таким сюжетом стала частью международного альбома. И особенно благодарна Брони за то, что она так испытала и подхватила эту идею", - рассказала Войтюк.

Как украинская песня стала частью международного проекта

"Supernatural" - четвертый сольный альбом певицы, автора песен и арфистки Броны Маквитти.

Он стал музыкальным сопровождением к ее книге "A Way with the Fairies", объединяющей сказки, легенды и фольклорные истории Ирландии и других европейских стран.

Каждая композиция переосмысливает одну из историй антологии. Украину в проекте представляет сюжет, связанный с песней "Ой там на горі".

Кроме Войтюка, к записи присоединились испанская гитаристка Антония Хименес и литовская вокалистка и композитор Яусме.

Каждая из приглашенных музыкантов создала отдельный трек, обратившись в фольклор своей страны.

Для украинской исполнительницы это сотрудничество стало возможностью рассказать иностранной аудитории об опыте Украины.

"Я очень хочу, чтобы в мире и дальше слышали об Украине, лучше понимали нас, нашу культуру, нашу боль и наши истории. И чтобы продолжали нас поддерживать", - отметила артистка.

Что известно о Banduragirl

Анастасия Войтюк - певица, бандуристка, культурная менеджер и основательница фестиваля Lviv Bandur Fest.

Она сочетает звучание бандуры с разными музыкальными традициями и сотрудничает с иностранными исполнителями.

Среди ее предыдущих работ - песня-оберег для военных "Боривітер" и "Коник Вороненький", созданный в сотрудничестве с 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев.

Сейчас артистка также работает над альбомом колядок и щедривок Галиции и Донбасса при поддержке Украинского культурного фонда.