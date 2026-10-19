Оккупант в роли "спасителя": в Германии отменили выход романа о любви в Херсоне

Немецкое издательство Molino Verlag упразднило выход романа о любви украинки и русского солдата в оккупированном Херсоне. Еще до публикации книгу обвинили в романтизации войны и гражданских страданий.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на агентство dpa.

О чем книга

Роман Юны Либрехт "Кто я, когда ты меня видишь" должен был стать ее литературным дебютом. События разворачиваются в Херсоне весной 2022 года.

По издательской аннотации после оккупации города украинка Люсия теряет почти все, из чего состояла ее жизнь.

После взрыва ее спасает российский военный, скрывающий лицо за маской.

Когда они встречаются снова, между ними начинаются тайные романтические отношения.

В то же время в описании отмечается: чем ближе героиня узнает мужчину, тем очевиднее становится, что любовь не может устранить насилие или вину.

Их близость представляют как испытание, в котором переплетаются страх, сострадание и нравственная ответственность.

Книга Юны Либрехт об оккупированном Херсоне вызвала скандал (скриншот)

Что привело к возмущению

Руководитель издательства Маттиас Слуничек сообщил, что после многочисленных критических сообщений публикацию остановили по просьбе автора.

В одном из обращений в издательство подвергли сомнению его чувствительность к украинскому опыту.

Изображение российского военного как спасителя и романтического партнера гражданской украинки, говорилось в сообщении, рискует романтизировать оккупацию, насилие и страдания населения.

Как объяснили замысел издатель и автор

Слуничек объяснил замысел как встречу двух людей, чьи чувства одолевают внешние обстоятельства.

"Это действительно роман, который призывает к человечности и миру и выступает против войны", - заявил он.

Также издатель предположил, что реакция в сети могла быть организованной акцией.

Либрехт выразила готовность извиниться перед теми, кого оскорбил ее текст. Она отрицала намерение романтизировать войну и отметила, что не происходит из Украины и не стремилась воспроизвести войну в романе.

Для работы над этой книгой писательница получила стипендию от организации поддержки писателей в Баден-Вюртемберг. Издание объемом 264 страницы планировалось выпустить 1 ноября.

Презентацию романа должны были провести 7 ноября на книжном фестивале в Баден-Бадене.