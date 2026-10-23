"НУ МАМ 2" возвращается на экраны: когда выйдет комедия и кто сыграет в фильме

В Украине приступили к работе над второй частью семейной комедии "НУ МАМ". В свои роли вернутся известные украинские актеры, а сюжет продолжения сосредоточится на сложностях в отношениях между матерями и их детьми.

Как сообщает Wave RBC.UA, выход ленты на большие экраны запланирован на 4 марта 2027 года .

Что известно о фильме

Первая часть фильма, появившаяся в украинском прокате в январе 2026 года, собрала более 428 тысяч зрителей. Комедию создали продюсер Евгений Таллер и студия "Киевфильм".

Истории о семейных взаимоотношениях, узнаваемых бытовых ситуациях и юморе помогли ленте найти отзыв среди украинской аудитории.

Авторы планируют раскрыть новые грани взаимоотношений между родителями и детьми, которые уже взрослеют или давно стали самостоятельными. В центре сюжета будут конфликты поколений, чрезмерная родительская забота, старые обиды и семейные секреты.

Екатерина Кузнецова (фото предоставлено прессслужбой)

Не обойдется и без забавных ситуаций, подросткового бунта и историй о мечтах, на которые люди порой не решаются из-за обстоятельств или ожиданий близких.

Отдельное внимание создатели уделят тому, что за привычным образом мамы, которая всегда заботится о других, стоит человек со своими переживаниями, стремлениями и потребностями.

Фильм поднимет вопрос взаимной поддержки в семье и важности вовремя говорить друг другу о любви.

Кто сыграет в фильме "НУ МАМ 2"

К актерскому составу продолжения присоединились Ольга и Наталья Сумские, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Екатерина Кузнецова, Дарья Петрожицкая, Лариса Руснак, Остап Ступка, Владимир Кравчук, Виктор Жданов, Александр Ярема, Алексей Нагрудный, Юрий Гребельник, Дмитрий Павко, Дмитрий Павко Анастасия Стефанович.

Кроме актеров, в ленте появится украинская группа Ziferblat.

Наталья Сумская (фото предоставлено прессслужбой)

Евгений Таллер, Ольга Сумская, Владимир Кравчук (фото предоставлено прессслужбой)

Почему создатели решили снять продолжение

Продюсер и автор идеи Евгений Таллер рассказал, что после успеха первого фильма команда довольно быстро задумалась о продолжении. Однако к активной работе над ним вернулась только после паузы, чтобы убедиться, что новая история будет иметь самостоятельную ценность, а не станет просто продолжением успешного проекта.

Ольга Сумская и Владимир Кравчук (фото предоставлено прессслужбой)

Во время подготовки к работе над сценарием Таллер ознакомился с более чем 300 личными рассказами о взаимоотношениях детей с матерями. Именно реальные переживания и опыт людей помогли команде определить темы, которые лягут в основу ленты.

По словам продюсера, работа над второй частью требует особого внимания из-за ожиданий аудитории после первого фильма. Он надеется, что новая история сможет так же сильно эмоционально отозваться зрителям, а возможно даже превзойти предыдущую.