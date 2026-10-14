В Луцке из-за российской атаки пострадал Музей Корсаков: что известно

В Луцке из-за падения обломков российского реактивного беспилотника, произошедшего 13 октября, возник пожар на крыше культурно-развлекательного центра "Адреналин Сити". В результате атаки повреждения получила часть масштабного художественного проекта "Космогония", представленного в Музее современного украинского искусства Корсаков.

Как сообщает Wave RBC.UA, о последствиях российского удара сообщил основатель музея Виктор Корсак в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Огонь повредил часть "Космогонии"

По его словам, пожар удалось локализовать. В то же время, огонь повредил часть "Космогонии" - совместного проекта Виктора Корсака и художника Петра Антипа, над которым они работали в течение двух лет.

Работа состоит из шести частей, каждая из которых раскрывает отдельные аспекты плана авторов.

Особое значение повреждения приобретают из-за того, что пострадала именно часть, посвященная будущему. Корсак отметил, что проект должен помочь осмыслить место человека в мире, его назначение и направление дальнейшего развития человечества.

"Космогония" преследовала не только художественную, но и философскую цель - побуждать к размышлению о том, кем являются люди, ради чего живут и каким видят будущее. Поэтому повреждение соответствующей части работы основатель музея воспринимает как особо красноречивый символ войны, изменяющий перспективы целых поколений.

Будут ли возобновлять экспозицию

Корсак также задумался над тем, нужно ли восстанавливать разрушенную часть экспозиции или, или наоборот, следует сохранить ее поврежденной.

По его мнению, такой вид работы мог бы стать свидетельством российской агрессии и напоминанием о ее последствиях для будущих поколений

Окончательного решения пока нет. Как отметил основатель музея, этот вопрос он будет обсуждать вместе с Петром Антипом.

Несмотря на повреждение художественного проекта, другие залы музея и произведения искусства остались невредимыми. В заведении планируют продолжать работу и дальше реализовывать новые культурные инициативы.

Что известно о "Космогонии"

Это не просто коллекция картин или скульптур, а попытка через искусство осмыслить происхождение мира, место человека во Вселенной и будущее цивилизации.

Особенность проекта заключается в его философском замысле: авторы стремились побуждать зрителей задуматься над фундаментальными вопросами человеческого существования - кем мы являемся, для чего живем и куда движется человечество.

"Космогония" объединяет художественные образы и символы, с помощью которых художник размышляет о взаимосвязи человека, природы, Вселенной и истории.

Проект состоит из шести частей, раскрывающих разные аспекты этой концепции. Заключительная часть посвящена будущему - теме, которая приобрела особенно острое значение в условиях полномасштабной войны России против Украины.

По масштабу работа отличается даже на международном художественном фоне. Площадь полотна составляет около 2000 квадратных метров: оно имеет примерно 10 метров в высоту и 200 метров в ширину.