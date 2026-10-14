У Луцьку через російську атаку постраждав Музей Корсаків: що відомо

У Луцьку внаслідок падіння уламків російського реактивного безпілотника, що сталося 13 жовтня, виникла пожежа на даху культурно-розважального центру "Адреналін Сіті". Унаслідок атаки пошкоджень зазнала частина масштабного мистецького проєкту "Космогонія", представленого в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про наслідки російського удару повідомив засновник музею Віктор Корсак у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Вогонь пошкодив частину "Космогонії"

За його словами, пожежу вдалося локалізувати. Водночас вогонь пошкодив частину "Космогонії" - спільного проєкту Віктора Корсака та художника Петра Антипа, над яким вони працювали протягом двох років.

Робота складається із шести частин, кожна з яких розкриває окремі аспекти задуму авторів.

Особливого значення пошкодження набувають через те, що постраждала саме частина, присвячена майбутньому. Корсак зазначив, що проєкт мав допомогти осмислити місце людини у світі, її призначення та напрямок подальшого розвитку людства.

"Космогонія" мала не лише художню, а й філософську мету - спонукати до роздумів про те, ким є люди, заради чого живуть і яким бачать майбутнє. Тому пошкодження відповідної частини роботи засновник музею сприймає як особливо промовистий символ війни, яка змінює перспективи цілих поколінь.

Чи будуть відновлювати експозицію

Корсак також замислився над тим, чи потрібно відновлювати зруйновану частину експозиції, чи, навпаки, варто зберегти її пошкодженою.

На його думку, такий вигляд роботи міг би стати свідченням російської агресії та нагадуванням про її наслідки для майбутніх поколінь.

Остаточного рішення поки немає. Як зазначив засновник музею, це питання він обговорюватиме разом із Петром Антипом.

Попри пошкодження мистецького проєкту, інші зали музею та твори мистецтва залишилися неушкодженими. У закладі планують продовжувати роботу й надалі реалізовувати нові культурні ініціативи.

Що відомо про "Космогонію"

Це не просто колекція картин чи скульптур, а спроба через мистецтво осмислити походження світу, місце людини у Всесвіті та майбутнє цивілізації.

Особливість проєкту полягає в його філософському задумі: автори прагнули спонукати глядачів замислитися над фундаментальними питаннями людського існування - ким ми є, для чого живемо та куди рухається людство.

"Космогонія" об'єднує мистецькі образи й символи, за допомогою яких художник розмірковує про взаємозв'язок людини, природи, Всесвіту та історії.

Проєкт складається із шести частин, які розкривають різні аспекти цієї концепції. Завершальна частина присвячена майбутньому - темі, що набула особливо гострого значення в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

За масштабом робота вирізняється навіть на міжнародному мистецькому тлі. Площа полотна становить близько 2000 квадратних метрів: воно має приблизно 10 метрів заввишки та 200 метрів завширшки.