В Лондоне зажгли рождественскую иллюминацию на знаменитой Carnaby Street

Carnaby Street украсили яркой иллюминацией, вдохновленной эстетикой 1990-х годов
В Лондоне официально начался рождественский сезон: на знаменитой торговой улице Carnaby Street включили праздничную иллюминацию. Wave RBC.UA сообщает, что, несмотря на то, что до Рождества еще почти два месяца, район Soho уже погрузился в атмосферу зимних праздников.
Оформление этого года получило название Press Play on Christmas и посвящено эстетике британского Рождества 1990-х годов.
В дизайне использовали яркие цвета, необычные декоративные элементы и мотивы, отсылаемые в попкультуру того времени. Праздничную концепцию разработала студия Sculptivate.
Иллюминацией украсили не только Carnaby Street, но и соседнее пространство Kingly Court, где расположены рестораны, кафе и магазины.
Организаторы также подготовили для посетителей музыкальные выступления с хитами 1990-х и рождественскими композициями, фотозоны и предложения от местных заведений.
Carnaby Street традиционно является одной из популярных локаций Лондона для праздничных прогулок и шопинга.
Ежегодно ее рождественское оформление имеет отдельную тему, так что улица становится одним из мест, где можно почувствовать приближение праздников еще до декабря.