Либеровы показали работу железнодорожников во время войны: в Киеве открылась фотовыставка

На Центральном вокзале Киева открылась фотовыставка "Железная дорога - это любовь" фотографов-документалистов Константина и Влады Либеровых (LIBKOS). Ее героями стали работники железной дороги разных профессий и поколений, обеспечивающие движение страны даже во время войны.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пресс-материалы организаторов.

Люди, которых пассажиры часто не видят

Совместный проект LIBKOS и Укрзализныци презентовали 4 ноября ко Дню железнодорожника.

По словам Константина Либерова, с самого начала полномасштабной войны они с Владой снимают людей, на которых держится страна.

На этот раз фотографы решили показать железнодорожников, работа которых часто остается незаметной для пассажиров.

Либеровы открыли выставку на вокзале Киева (фото предоставлено пресс-службой супругов)

"Они каждый день выходят на работу под обстрелами, а пассажиры часто даже не видят их из окна вагона. Нам хотелось показать именно этих людей", – рассказал Константин Либеров.

Либеровы открыли выставку на вокзале Киева (фото предоставлено пресс-службой супругов)

27 железнодорожников в одной семье

Отдельное место в экспозиции заняли железнодорожные династии. В одной из представленных семей это дело объединило 27 человек.

По данным организаторов, их совокупный стаж работы на железной дороге превышает 900 лет.

Во время съемок авторы услышали истории о десятилетиях работы и друзьях, которые герои нашли благодаря профессии.

Власти Либерова объяснили, что для них было важно передать отношение этих людей к своему делу.

"Эти люди искренне гордятся своим делом, и нам было важно, чтобы эта гордость была видна на каждом фото", - отметила фотографка.

Либеровы открыли выставку на вокзале Киева (фото предоставлено пресс-службой супругов)

Как оформили выставку

Отдельным элементом экспозиции стала надпись "Железная дорога - это любовь". Его исполнили шрифтом, вдохновленным творчеством Георгия Нарбута – художника-графика, заложившего основы визуального языка украинской государственности.

Выставка продлится до 5 декабря. Увидеть его можно на наземном переходе между Центральным и Южным вокзалами в Киеве.