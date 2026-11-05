Либеровы показали работу железнодорожников во время войны: в Киеве открылась фотовыставка

На фотографиях - люди, благодаря которым двигаются поезда, и семья, объединившая 27 железнодорожников
На Центральном вокзале Киева открылась фотовыставка "Железная дорога - это любовь" фотографов-документалистов Константина и Влады Либеровых (LIBKOS). Ее героями стали работники железной дороги разных профессий и поколений, обеспечивающие движение страны даже во время войны.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пресс-материалы организаторов.
Совместный проект LIBKOS и Укрзализныци презентовали 4 ноября ко Дню железнодорожника.
По словам Константина Либерова, с самого начала полномасштабной войны они с Владой снимают людей, на которых держится страна.
На этот раз фотографы решили показать железнодорожников, работа которых часто остается незаметной для пассажиров.
"Они каждый день выходят на работу под обстрелами, а пассажиры часто даже не видят их из окна вагона. Нам хотелось показать именно этих людей", – рассказал Константин Либеров.
Отдельное место в экспозиции заняли железнодорожные династии. В одной из представленных семей это дело объединило 27 человек.
По данным организаторов, их совокупный стаж работы на железной дороге превышает 900 лет.
Во время съемок авторы услышали истории о десятилетиях работы и друзьях, которые герои нашли благодаря профессии.
Власти Либерова объяснили, что для них было важно передать отношение этих людей к своему делу.
"Эти люди искренне гордятся своим делом, и нам было важно, чтобы эта гордость была видна на каждом фото", - отметила фотографка.
Отдельным элементом экспозиции стала надпись "Железная дорога - это любовь". Его исполнили шрифтом, вдохновленным творчеством Георгия Нарбута – художника-графика, заложившего основы визуального языка украинской государственности.
Выставка продлится до 5 декабря. Увидеть его можно на наземном переходе между Центральным и Южным вокзалами в Киеве.