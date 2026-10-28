Kyiv Food Market украсили к Хэллоуину: новая впечатляющая декорация с призраком

В Киеве к Хэллоуину подготовили необычную декорацию под открытым небом. Возле гастропространства Kyiv Food Market появилось привидение, создающее праздничную атмосферу накануне 31 октября.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Kyiv Food Market в Instagram . Команда пространства поделилась видео с новой декорацией и пригласила киевлян приехать в гости.

Как выглядит необычная декорация

"На Арсенальной появился призрак. Это повод посетить Kyiv Food Market на Хэллоуин", - написали в сообщении.

Kyiv Food Market расположен на улице Князей Острожских, 8, недалеко от станции метро "Арсенальная". Это гастрономическое пространство с разными заведениями, где можно собраться с друзьями, поесть и провести время.

Хэллоуин отмечают 31 октября. В канун праздника кафе, рестораны и городские просторы добавляют к оформлению тематические элементы, превращая привычные локации в места с особой атмосферой.

Декорация у Kyiv Food Market - еще один способ почувствовать приближение праздника во время прогулки по столице.

В комментариях пользователи оценили замысел и поделились впечатлениями от украшения. Среди реакций - "страшно красиво", "какой класс", "выглядит интересно" и "креативненько".

Другие комментаторы поддержали идею краткими одобрительными отзывами: "интересно" и "ничего не бойтесь, ешьте вкусно, помогайте ВСУ".