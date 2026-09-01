"Крашанку 2.0" презентовали на ОМКФ: что говорят актеры и как отреагировал зал
Украинский фильм "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" показали на 17-м Одесском международном кинофестивале в Киеве. На гала-премьеру ленты пришли актеры, режиссер, сценаристы и продюсер картины.
Детальнее об этом рассказывает Wave RBC.UA.
Как прошла премьера "Крашанки 2.0" на ОМКФ
На красной дорожке и на показе собралась творческая команда картины. Среди гостей были актеры Артур Логай, Владимир Гладкий, Дарья Легейда, Михаил Пулянский, Олеся Жураковская и Людмила Загорская, режиссер Тарас Дударь, сценаристы Юрий Микуленко и Богдан Цыганок, а также продюсеры Алла Липовецкая и Марина Квасова.
Несмотря на воздушные тревоги, звучавшие в течение фестивального дня, зрители остались на показе до конца. Во время комедийных сцен зал не сдерживал смех, а финал фильма настолько поразил собравшихся, что некоторые растрогались до слез.
После завершения сеанса создатели остались на Q&A-сессии, где отвечали на вопросы зрителей и делились своими впечатлениями от работы над продолжением.
Актриса Олеся Жураковская призналась, что не ожидала вторую "Крашанку".
Она также поделилась, что больше всего волновалась не в период съемок, а именно во время встречи со зрителями.
"Но я философски к этому отношусь, потому что знаю, что вложила в работу все сердце и душу. Если фильм полюбят - мы будем счастливы", - отметила она.
Дарья Легейда назвала премьеру на ОМКФ признанием.
"Это очень почетно, очень классно. Какое-то очень приятное чувство признания - от организаторов, деятелей Одесского кинофестиваля. Что нас видят, слышат, что мы нравимся, что наша работа важна", - отметила она.
Актриса призвала зрителей обязательно сходить на фильм, ведь он дарит положительные эмоции, что немаловажно в непростые времена.
"Обязательно посмотрите это кино - оно дарит немного тепла, радости, немного отвлекает от той реальности, которая у нас, к сожалению, существует", - сказала Легейда.
Владимир Гладкий отметил, что гордится участием в проекте и считает его особенно актуальным в нынешних условиях.
"Я очень рад, что вторая часть была, потому что мне за этот проект не стыдно – это сделано с любовью", - отметил он.
По его мнению, фильм может подарить украинцам позитив и надежду.
"Надеюсь, что сейчас, в такое тяжелое время, эта работа кого-то вдохновит - особенно когда сейчас сильные обстрелы. Жизнь продолжается, и надо верить в лучшее и в нашу победу, нести добро и любовь в сердце. Этот проект создавался с любовью для вас, зрителей, и я очень надеюсь, что его оценят", - сказал он.
О чем "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс"
Это семейное роуд-муви, в центре сюжета которого изобретатель Иван Андреевич Забияк (Станислав Боклан). Он создает Машину квантовых парадоксов, маскирует ее под старый микроавтобус и вместе с внуком Мишкой, которого играет Михаил Пулянский, отправляется в путешествие, чтобы изменить ход истории.
Создатели ленты подчеркивают, что ее история особенно близка украинцам. Прошлое невозможно изменить, а будущее остается неизвестным, поэтому важно жить настоящим, воплощать свои мечты и использовать возможности, которые есть здесь и сейчас.
Фильм создала компания Mamas Film Production при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Дистрибьютором фильма в Украине выступает Green Light Films.
В широкий украинский прокат "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" выйдет 8 октября 2026 года.
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