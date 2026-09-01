"Крашанку 2.0" презентовали на ОМКФ: что говорят актеры и как отреагировал зал

Как прошла премьера "Крашанки 2.0" на ОМКФ

На красной дорожке и на показе собралась творческая команда картины. Среди гостей были актеры Артур Логай, Владимир Гладкий, Дарья Легейда, Михаил Пулянский, Олеся Жураковская и Людмила Загорская, режиссер Тарас Дударь, сценаристы Юрий Микуленко и Богдан Цыганок, а также продюсеры Алла Липовецкая и Марина Квасова.

Команда фильма "Крашенка 2.0" (фото предоставлено представителями ленты)

Несмотря на воздушные тревоги, звучавшие в течение фестивального дня, зрители остались на показе до конца. Во время комедийных сцен зал не сдерживал смех, а финал фильма настолько поразил собравшихся, что некоторые растрогались до слез.

После завершения сеанса создатели остались на Q&A-сессии, где отвечали на вопросы зрителей и делились своими впечатлениями от работы над продолжением.

Премьера фильма "Крашанка 2.0" (фото предоставлено представителями фильма)

Актриса Олеся Жураковская призналась, что не ожидала вторую "Крашанку".

Она также поделилась, что больше всего волновалась не в период съемок, а именно во время встречи со зрителями.

"Но я философски к этому отношусь, потому что знаю, что вложила в работу все сердце и душу. Если фильм полюбят - мы будем счастливы", - отметила она.

Дарья Легейда назвала премьеру на ОМКФ признанием.

"Это очень почетно, очень классно. Какое-то очень приятное чувство признания - от организаторов, деятелей Одесского кинофестиваля. Что нас видят, слышат, что мы нравимся, что наша работа важна", - отметила она.

Актриса призвала зрителей обязательно сходить на фильм, ведь он дарит положительные эмоции, что немаловажно в непростые времена.

"Обязательно посмотрите это кино - оно дарит немного тепла, радости, немного отвлекает от той реальности, которая у нас, к сожалению, существует", - сказала Легейда.

Владимир Гладкий отметил, что гордится участием в проекте и считает его особенно актуальным в нынешних условиях.

"Я очень рад, что вторая часть была, потому что мне за этот проект не стыдно – это сделано с любовью", - отметил он.

По его мнению, фильм может подарить украинцам позитив и надежду.

"Надеюсь, что сейчас, в такое тяжелое время, эта работа кого-то вдохновит - особенно когда сейчас сильные обстрелы. Жизнь продолжается, и надо верить в лучшее и в нашу победу, нести добро и любовь в сердце. Этот проект создавался с любовью для вас, зрителей, и я очень надеюсь, что его оценят", - сказал он.

О чем "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс"

Это семейное роуд-муви, в центре сюжета которого изобретатель Иван Андреевич Забияк (Станислав Боклан). Он создает Машину квантовых парадоксов, маскирует ее под старый микроавтобус и вместе с внуком Мишкой, которого играет Михаил Пулянский, отправляется в путешествие, чтобы изменить ход истории.

Создатели ленты подчеркивают, что ее история особенно близка украинцам. Прошлое невозможно изменить, а будущее остается неизвестным, поэтому важно жить настоящим, воплощать свои мечты и использовать возможности, которые есть здесь и сейчас.

Фильм создала компания Mamas Film Production при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Дистрибьютором фильма в Украине выступает Green Light Films.

В широкий украинский прокат "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" выйдет 8 октября 2026 года.



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