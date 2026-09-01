"Крашанку 2.0" презентували на ОМКФ: що говорять актори та як відреагував зал

Як пройшла прем'єра "Крашанки 2.0" на ОМКФ

На червоній доріжці та під час показу зібралася творча команда картини. Серед гостей були актори Артур Логай, Володимир Гладкий, Дар'я Легейда, Михайло Пулянський, Олеся Жураківська та Людмила Загорська, режисер Тарас Дудар, сценаристи Юрій Микуленко та Богдан Циганок, а також продюсерки Алла Липовецька та Марина Квасова.

Команда фільму "Крашанка 2.0" (фото надане представниками стрічки)

Попри повітряні тривоги, які лунали протягом фестивального дня, глядачі залишилися на показі до кінця. Під час комедійних сцен зал не стримував сміх, а фінал фільму настільки вразив присутніх, що дехто розчулився до сліз.

Після завершення сеансу творці залишилися на Q&A-сесію, де відповідали на запитання глядачів та ділилися своїми враженнями від роботи над продовженням.

Прем'єра фільму "Крашанка 2.0" (фото надане представниками стрічки)

Акторка Олеся Жураківська зізналася, що не очікувала на другу "Крашанку". Для неї продовження стало несподіванкою.

Вона також поділилася, що найбільше хвилювалася не під час зйомок, а саме під час зустрічі з глядачами.

"Але я філософськи до цього ставлюся, бо знаю, що вклала в роботу все серце і душу. Якщо фільм полюблять - ми будемо щасливі", - зазначила вона.

Дар'я Легейда назвала прем'єру на ОМКФ визнанням.

"Це дуже-дуже почесно, дуже класно. Якесь дуже приємне відчуття визнання - від організаторів, діячів Одеського кінофестивалю. Що нас бачать, чують, що ми подобаємось, що наша робота важлива", - зазначила вона.

Акторка закликала глядачів обов'язково сходити на фільм, адже він дарує позитивні емоції, що важливо у непрості часи.

"Обов'язково подивіться це кіно - воно дарує трошечки тепла, радості, трошечки відволікає від тієї реальності, яка в нас, на жаль, існує", - сказала Легейда.

Володимир Гладкий наголосив, що пишається участю у проєкті та вважає його особливо актуальним у нинішніх умовах.

"Я дуже радий, що друга частина була, тому що мені за цей проєкт не соромно - це зроблено з любов'ю", - зазначив він.

На його думку, фільм може подарувати українцям позитив та надію.

"Сподіваюсь, що зараз, у такий важкий час, ця робота когось надихне - особливо коли зараз сильні обстріли. Життя продовжується, і треба вірити в краще і в нашу перемогу, нести добро і любов у серці. Цей проєкт створювався з любов'ю для вас, глядачів, і я дуже сподіваюсь, що його оцінять", - додав актор.

Про що "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс"

Це сімейне роуд-муві, у центрі сюжету якого винахідник Іван Андрійович Забіяка (Станіслав Боклан). Він створює Машину квантових парадоксів, маскує її під старий мікроавтобус та разом з онуком Мишком, якого грає Михайло Пулянський, вирушає у подорож, щоб змінити хід історії.

Творці стрічки наголошують, що її історія особливо близька українцям. Минуле неможливо змінити, а майбутнє залишається невідомим, тому важливо жити теперішнім, втілювати свої мрії та використовувати можливості, які є тут і зараз.

Фільм створила компанія Mamas Film Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютором стрічки в Україні виступає Green Light Films.

У широкий український прокат "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" вийде 8 жовтня 2026 року.



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