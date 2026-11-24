19 и 20 ноября на киевской "Сцене 6" состоялась премьера спектакля "Деликатный режим" независимого Дикого театра. Постановка исследует, как полномасштабная война изменила восприятие близости, интимности и сексуальности в жизни украинцев.

Wave RBC.UA сообщает, что режиссером спектакля стал Юра Катынский, автором пьесы - Тала Березова, а продюсером и автором идеи - Ярослава Кравченко. Партнершей проекта выступила Карине Мнацаканян.

О чем спектакль

В театре определили жанр постановки как "откровенный спектакль" и установили возрастное ограничение 18+.

События "Деликатного режима" разворачиваются в общественной прачечной, которую по сюжету открыли на фоне массовых отключений электроэнергии.

Заведение быстро становится местом, где можно не только постирать вещи, но и символически "постирать грязное белье" - поделиться тем, о чем обычно не говорят вслух.

Спектакль "Деликатный режим" (фото фотографа MÉLODY)

В прачечную приходят разные персонажи, рассказывающие личные истории загадочной девушке. Сначала их признание вращаются вокруг секса и интимного опыта, однако постепенно за ними открываются более глубокие переживания, страхи и личные проблемы.

"Идея создать "Деликатный режим" возникла более года назад. "Дикий" сейчас во всех спектаклях исследует жизнь украинцев - как общества, так и индивидуумов. Нам стало интересно, как трансформировались понятия близости во время войны. Мы спросили об этом у зрителей и получили 77 откровенных историй. Это откровенный спектакль, в первую очередь откровенный не ради эпатажа, а ради честности зрителей с самими собой", - рассказала продюсер Ярослава Кравченко.

Спектакль "Деликатный режим" (фото фотографа MÉLODY)

Спектакль "Деликатный режим" (фото фотографа MÉLODY)

Пять фактов о спектакле "Деликатный режим"

Постановка состоит из семи новелл . В спектакле нет сквозного сюжета – вместо него зрители увидят семь отдельных историй, объединенных темой интимного опыта.

Как отмечает автор пьесы Тала Березова, главным героем постановки является секс.

Спектакль "Деликатный режим" (фото Никиты Делюкова)

Название и место действия появились раньше текста пьесы. По замыслу режиссера Юры Катинского, городская прачечная стала метафорой пространства доверия, где незнакомцы могут оставить личные вещи без присмотра и открыть незнакомым людям сокровеннее.

"Такая себе прачечная-исповедальня. Где незнакомые между собой люди делятся самым сокровенным, с мыслью, что это безопасно - поскольку вы больше никогда не пересекетесь в большом городе", - объясняет режиссер.

Спектакль "Деликатный режим" (фото Никиты Делюкова)

Сцена обнажения в спектакле только одна. Без одежды перед зрителями появляется персонаж актера Руслана Мирошниченко.

В постановке есть музыкальная интермедия. Это шутливая песня о том, как отпирать запятнанную репутацию. Ее Тала Березова создала совместно с актерами спектакля.

"Деликатный режим" (фото Никиты Делюкова)

Одна из новелл основана на разговорах с ветеранами . Для создания команда использовала интервью с участниками русско-украинской войны. В частности, в спектакле звучат реальные цитаты ветерана Николая Граднова-Савицкого и его супруги Екатерины.

Следующие показы "Деликатного режима" состоятся 19 декабря в Киеве и 25 января во Львове. Билеты можно купить на официальном сайте Дикого театра.