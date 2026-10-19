Голливудский режиссер делает паузу в кино: Тарантино попробует себя в "новой роли"

Голливудский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием своего десятого полнометражного фильма, который по его давнему замыслу должен стать последним в режиссерской карьере. Однако возвращаться к кинематографу он пока не спешит: сначала хочет попробовать себя в театре и поставить собственную пьесу в Лондоне.

Как сообщает Wave RBC.UA, о своих ближайших творческих планах Тарантино рассказал во время участия в британском телешоу The Graham Norton Show, пишет Variety .

Режиссер хочет изменить фокус внимания

По словам режиссера, сценарий будущей ленты уже готов, и ему очень нравится, однако перед следующим шагом в кино он стремится изменить фокус внимания.

"Я написал сценарий, который мне действительно очень нравится, но сначала я хочу поставить пьесу и понять, кем я сейчас. После этого я вернусь в семью, немного поживу обычной жизнью, а уже потом решу, чем займусь дальше", - поделился кинематографист.

Какой спектакль поставит Квентин Тарантино

Новым творческим проектом режиссера станет театральная постановка The Popinjay Cavalier. Это приключенческая комедия в жанре плаща и шпаги, действие которой будет разворачиваться в мире интриг, дуэлей и опасных приключений.

Главную роль в спектакле исполнит британский актер Саша Барон Коэн, известный, в частности, по комедийным образам Бората и Али Джи. Для Тарантино эта постановка станет возможностью попробовать новый формат работы и переосмыслить свой творческий путь.

Премьера The Popinjay Cavalier запланирована на март 2027 года в лондонском Phoenix Theatre. Спектакль будут показывать до 13 июня. Следовательно, в ближайшие месяцы режиссер, вероятно, посвятит работе над театральным проектом, а вопрос о следующем фильме отложит до его завершения.

Станет ли десятый фильм Тарантино последним

Квентин Тарантино уже не раз говорил о намерении ограничить свою режиссерскую фильмографию десятью полнометражными лентами. В то же время он не спешит окончательно определять, какой будет его жизнь после завершения театральной работы.

Режиссер хочет уделить время семье и обычным повседневным делам, прежде чем принимать решение о дальнейшей карьере. Поэтому, несмотря на готовый сценарий, сроки производства его десятого фильма остаются неопределенными.

Последней выпущенной полнометражной лентой Тарантино как режиссера остается "Однажды в Голливуде" (2019) с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Фильм получил десять номинаций на премию "Оскар" и получил две награды.

В то же время, Тарантино не планирует полностью отказываться от работы в кино. Он также возвращается к актерской деятельности и должен появиться в фильме Tangled Up in Blue валлийского режиссера Джейми Адамса.