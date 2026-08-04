Фестиваль Вирій на ВДНГ: полный лайнап, дресс-код и все, что нужно знать о событии

В Киеве 8-9 августа на территории ВДНГ состоится этнически-электронное событие "Вирій. Простонеба", которое объединит украинскую музыкальную сцену, электронику, театр и визуальное искусство.

Wave RBC.UA рассказывает, что известно о событии, кто будет выступать и какой там дресскод.

Лайнап фестиваля "Вирій. Простонеба"

"Вирій" - масштабный украинский электронный фестиваль, объединяющий в себе музыкальное, театральное и визуальное искусство.

Посетителей ждет несколько сцен, на которых своими выступлениями порадуют известные украинские артистки. Среди участников - The ВЙО, NAZVA, Святослав Вакарчук, Марина Круть, Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова и другие.

8 августа - Live-сцена

NAZVA

Крошка x HORROR ХОР

Святослав Вакарчук

Марина Круть

8 августа - Электронная сцена

Holly North (live)

KADIRISTY

GusGus DJ Set

Freedom Ballet

9 августа - Live-сцена

The ВЙО

The Maneken

Vivienne Mort

GANNA

Олег Скрипка & Вопли Видоплясова

9 августа - Электронная сцена

Jazzmate B2B Hanna Brut

Freedom Ballet

Zombies in Miami

Roman K

Какой дресскод на фестивале "Вирій"

По данным организаторов события, главная формула образа - раскованное этно, дикость, естественность и свобода. Приветствуются свободный крой, широкие рукава, натуральные ткани и вещи, напоминающие об украинском традиционном наряде.

Среди рекомендованных материалов - лен, конопляное полотно и другие хорошо пропускающие воздух ткани. Рекомендуется обратить внимание на вышитые рубашки, платья, туники с традиционными воротниками и легкие силуэты, не ограничивающие движения.

Для создания образа можно добавить аксессуары и детали - украшения с мотивами природы, герданы, дукачи, амулеты, талисманы, цветочные элементы, роспись тела, блестки, бахрому или перья.

Также организаторы отмечают, что одежда должна быть практичной, ведь фестиваль предусматривает активности под открытым небом.



Украинские бренды показали варианты образов для "Вирію"

К созданию фестивальной эстетики подключились украинские бренды и стилисты, которые предложили собственные идеи для посетителей.

К примеру, бренд SLAVNA.UA представил рубашки с акцентом на традиционную вышивку, где растительные орнаменты становятся главной деталью образа.



Марка Formus подготовила подборку стилизаций для гостей фестиваля, предложив сочетание современного кроя с этническими элементами.

Брюки, футболка, платье, юбка - все это можно сочетать с элементами в украинском стиле.



Также свои варианты образов показал бренд TONiA. Они предлагают создавать этничные луки в стиле бохо-шик.



Не прошла мимо события и эксперт по стилю Hellena ROVER, которая посоветовала обращать внимание на натуральные ткани, природные оттенки и фактуры.

По ее словам, завершить образ помогут аксессуары и удобная обувь.



Не менее интересные идеи для фестивального образа предложил украинский бренд REVÉRIA knitwear.



Фестиваль "Вирій. Простонеба" состоится 8-9 августа в павильоне КИТ на ВДНГ в Киеве.