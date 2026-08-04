Фестиваль Вирій на ВДНГ: полный лайнап, дресс-код и все, что нужно знать о событии

Посетителей ждут выступления Вакарчука, NAZVA и других артистов, а также дресс-код, который предлагает по-новому посмотреть на этностиль
В Киеве 8-9 августа на территории ВДНГ состоится этнически-электронное событие "Вирій. Простонеба", которое объединит украинскую музыкальную сцену, электронику, театр и визуальное искусство.
Wave RBC.UA рассказывает, что известно о событии, кто будет выступать и какой там дресскод.
"Вирій" - масштабный украинский электронный фестиваль, объединяющий в себе музыкальное, театральное и визуальное искусство.
Посетителей ждет несколько сцен, на которых своими выступлениями порадуют известные украинские артистки. Среди участников - The ВЙО, NAZVA, Святослав Вакарчук, Марина Круть, Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова и другие.
8 августа - Live-сцена
8 августа - Электронная сцена
9 августа - Live-сцена
9 августа - Электронная сцена
По данным организаторов события, главная формула образа - раскованное этно, дикость, естественность и свобода. Приветствуются свободный крой, широкие рукава, натуральные ткани и вещи, напоминающие об украинском традиционном наряде.
Среди рекомендованных материалов - лен, конопляное полотно и другие хорошо пропускающие воздух ткани. Рекомендуется обратить внимание на вышитые рубашки, платья, туники с традиционными воротниками и легкие силуэты, не ограничивающие движения.
Для создания образа можно добавить аксессуары и детали - украшения с мотивами природы, герданы, дукачи, амулеты, талисманы, цветочные элементы, роспись тела, блестки, бахрому или перья.
Также организаторы отмечают, что одежда должна быть практичной, ведь фестиваль предусматривает активности под открытым небом.
К созданию фестивальной эстетики подключились украинские бренды и стилисты, которые предложили собственные идеи для посетителей.
К примеру, бренд SLAVNA.UA представил рубашки с акцентом на традиционную вышивку, где растительные орнаменты становятся главной деталью образа.
Марка Formus подготовила подборку стилизаций для гостей фестиваля, предложив сочетание современного кроя с этническими элементами.
Брюки, футболка, платье, юбка - все это можно сочетать с элементами в украинском стиле.
Также свои варианты образов показал бренд TONiA. Они предлагают создавать этничные луки в стиле бохо-шик.
Не прошла мимо события и эксперт по стилю Hellena ROVER, которая посоветовала обращать внимание на натуральные ткани, природные оттенки и фактуры.
По ее словам, завершить образ помогут аксессуары и удобная обувь.
Не менее интересные идеи для фестивального образа предложил украинский бренд REVÉRIA knitwear.
Фестиваль "Вирій. Простонеба" состоится 8-9 августа в павильоне КИТ на ВДНГ в Киеве.