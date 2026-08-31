Джон Гальяно отказался от выставки в музее Met после волны критики

Британский дизайнер Джон Гальяно объявил об отмене выставки John Galliano: Horizons, которую планировал открыть весной 2027 года. Экспозиция должна была быть посвящена четырем десятилетиям карьеры модельера и стать основой для темы Met Gala 2027.

Wave RBC.UA сообщает, что о решении Гальяно сообщил в своих соцсетях . По его словам, после продолжительных раздумий и разговоров с представителями музея и другими привлеченными сторонами он пришел к выводу, что сейчас лучше не проводить выставку.

Почему дизайнер принял это решение

Дизайнер отметил, что не хочет, чтобы споры вокруг его прошлого создавали неудобства The Met или отвлекали внимание от работы музея. Он также взял на себя ответственность за свои прошлые высказывания и подчеркнул, что не хочет, чтобы выставка причинила кому-то боль.

Гальяно особо подчеркнул, что истинное искупление не может быть достигнуто только благодаря выставке, официальному признанию или одному публичному жесту.

Решение было принято только через месяц после того, как The Met объявил "John Galliano: Horizons" главной выставкой Costume Institute весны 2027 года.

Экспозиция должна была охватить более 40 лет творчества дизайнера - от его выпускной коллекции в Central Saint Martins 1984 до работы в Givenchy, Dior и Maison Margiela. Она должна была стать третьей большой выставкой Costume Institute, посвященной живому дизайнеру, после экспозиций Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рэй Кавакубо в 2017-м.

Джон Гальяно (фото: Getty Images)

Почему возник скандал

Однако анонс вызвал острую критику из-за скандала, разрушившего карьеру Гальяно в 2011 году. Тогда появились видеозаписи, на которых дизайнер произносил антисемитские и расистские образы, в частности, заявлял о любви к Гитлеру. После этого Dior уволил его с должности креативного директора.

В 2011 году Гальяно публично извинился за свое поведение, заявив, что берет на себя ответственность за произошедшее и пытается заслужить прощение.

После объявления об отмене выставки The Met также подтвердил решение. Директор музея Макс Голляйн заявил, что после обсуждений с Гальяно они решили вместе не продолжать работу над экспозицией. Музей сообщил, что информацию о новой весенней выставке Costume Institute и формате Met Gala 2027 объявят позже.