Банкет в Хогвартсе: HBO показал эксклюзивный отрывок из сериала "Гарри Поттер"

HBO порадовал зрителей уникальными кадрами из будущей премьеры сериала "Гарри Поттер". В новом видео можно увидеть праздничный пир в Большом зале Хогвартса, а также услышать, как ученики приветствуют директора школы Альбуса Дамблдора.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на YouTube сериала.

Что показали в отрывке из сериала "Гарри Поттер"

События разворачиваются после распределения первокурсников по факультетам. Ученики собираются в Большом зале на праздничный ужин по случаю начала обучения и скандируют имя Дамблдора.

Во фрагменте на столе появляются изысканные блюда, а директор магической школы разговаривает с Минервой МакГонагалл о Поттере. Они обсуждают то, что он попал именно в Гриффиндор и насколько он похож на своего отца.

"Он как две капли воды похож на Джеймса. Не могу в это поверить. Это просто невероятно", - сказала профессор.

Однако Дамблдор уверен, что судьба и нрав Гарри исключительно в его руках.

"Облик может быть обманчивым, Минерва. Его характер полностью зависит от него самого", - отметил он.



Что известно о сериале "Гарри Поттер"

Первый сезон экранизирует первую книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". История рассказывает об 11-летнем мальчике, который в свой день рождения узнает о магических способностях и получает приглашение в Хогвартс.

Там Гарри находит первых настоящих друзей, узнает больше о гибели родителей и сталкивается с опасностью, связанной с прошлым его семьи.

Ранее HBO также показали новые кадры из сериала. На них можно увидеть Гарри, профессора Снейпа, магазин Олливандера, поезд в школу и Хагрида.



Актеры и дата выхода

Главные роли исполнили Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Паапу Эссьеду (Северус Снейп) и Ник Фрост (Рубеус Хагрид).

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Премьера запланирована на 25 декабря 2026 на HBO и стриминговой платформе HBO Max.

Каким будет второй сезон "Гарри Поттера"

HBO продолжил сериал на второй сезон и уже приступил к съемкам. Темой сюжета станет книга "Гарри Поттер и Тайная комната".

К актерскому составу присоединятся Кит Харингтон в роли Гильдероя Локарта, Рейф Сполл в образе Артура Уизли и Ленни Раш, который озвучит Добби.

Также в продолжении появятся Билли Барратт (юный Том Реддл), Молли Хьюитт-Ричардс (Плаксивая Мирта) и Джаспер Амброуз (Колин Криви). Роль Джинни Уизли досталась Бонни Хилл.