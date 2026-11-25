О чем расскажут фильм и документалка Арианы Гранде

Документальный фильм получил название The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour. Он покажет 30 дней до гастролей, в течение которых Гранде и ее команда готовили масштабную постановку к премьере.

Параллельно с созданием шоу певица работала над восьмым студийным альбомом. Так что зрители смогут увидеть закулисье подготовки к туру и узнать больше о творческом процессе артистки в этот период.

Концертный фильм The Eternal Sunshine Tour будет иметь другую концепцию. Это будет музыкальная история об исцелении, близости и песнях, определивших жизнь артистки.

В нем выступления Гранде соединят с кинематографической историей о потере привычного мира, внутреннем возрождении, связи с детскими воспоминаниями и личном опыте певицы.

Премьеры проектов состоятся на Peacock. Документальный фильм выйдет 11 декабря, а концертный - 12-го.

Как прошел тур Eternal Sunshine

Гастроли Арианы Гранде стартовали 6 июня в Окленде, штат Калифорния, и завершились 1 сентября выступлением в Лондоне. В общей сложности певица дала 10 концертов.

В программу вошли композиции из разных периодов ее карьеры, в частности из альбомов Eternal Sunshine и Positions, а также вышедшей в июле пластинки Petal.

Этот тур стал первым для Гранде за семь лет после Sweetener World Tour в 2019 году.

Для выступлений певица выбирала индивидуально созданные наряды от Alexander McQueen, Givenchy и Vivienne Westwood. Над стилем работал Лоу Роуч.

Чем Гранде занимается после завершения тура

Напомним, в августе представитель певицы сообщил, что она планирует взять паузу от активной публичной деятельности. Во время концерта в Чикаго артистка подтвердила эту новость.

"Она с нетерпением ждет возможности завершить гастроли здоровым, счастливым и взять заслуженный перерыв от публичной работы и появлений на мероприятиях, которые стали причиной бесконечного внимания и постоянного обсуждения", - сказал представитель.

Это заявление появилось на фоне разговоров о ее внешнем виде после выхода клипа на песню Petal. Тогда фаны забили тревогу из-за стройности артистки.

После завершения тура Гранде сократила количество публичных появлений, а уже в ноябре вернулась к промокампании фильма "Знакомство с Факерами 3", в котором сыграла вместе с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро.

Кстати, во время презентации фильма в Нью-Йорке она впервые вышла на красную дорожку с бойфрендом.