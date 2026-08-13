Без заборон у їжі та гонитви за вагою: wellness-правила моделі Кристини Литвиненко

Модель розповіла, як харчується, тренується та відновлюється після зйомок і перельотів
Десять років художньої гімнастики, модельна кар’єра, міжнародні зйомки та постійні перельоти сформували у Кристини Литвиненко власний підхід до форми та краси. У ньому немає виснажливих дієт, щоденних тренувань до знемоги чи гонитви за певною цифрою на вагах.
Про свої правила харчування, тренувань і beauty-догляду Кристина розповіла у розмові з Wave RBC.UA.
Фізична активність супроводжує модель із дитинства: десять років вона займалася художньою гімнастикою.
Саме тому тренування для неї давно стали частиною звичного режиму, а не способом терміново змінити вагу.
Зараз вона поєднує силові вправи, тренування з власною вагою, ходьбу та розтяжку.
Графік залежить від зйомок і перельотів, тому може постійно змінюватися.
"Тренування спрямовані насамперед на якість тіла й пропорції: тонус, поставу, витривалість, гнучкість. У кадрі це видно набагато більше, ніж вагу", - пояснює дівчина.
Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)
Водночас щоденні виснажливі тренування модель не підтримує. За її словами, на зовнішній вигляд не менше впливають сон, харчування, відновлення та рівень стресу.
У харчуванні Кристина також уникає радикальних правил і повних заборон.
Вона не ділить продукти на "правильні" та "неправильні", оскільки вважає, що жорсткі обмеження можуть зрештою призвести до зривів.
Натомість модель дивиться на раціон у цілому та орієнтується на реакцію свого організму.
У меню вона намагається залишати достатньо білка - рибу, морепродукти, курку, яйця та кисломолочні продукти.
Не відмовляється і від вуглеводів, адже вони дають енергію, необхідну під час тривалих зйомок.
Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)
Практично повністю модель відмовилася від алкоголю.
"Це видно на обличчі наступного ранку, а в моїй роботі це має значення", - зізнається модель.
Уявлення про те, що модельна професія неможлива без постійних жорстких дієт, Кристина називає одним із найстійкіших міфів.
Перед важливими зйомками її харчування справді стає більш структурованим: вона уважніше ставиться до режиму, води та продуктів, які їсть напередодні.
Однак це лише частина професійної підготовки, а не постійний спосіб життя.
"Постійно жити на жорстких обмеженнях і при цьому добре виглядати, літати й витримувати багатогодинні зйомки просто неможливо", - наголошує вона.
За словами моделі, нестачу відновлення видно і в кадрі - за станом шкіри, поглядом та загальною енергією.
"Мета професійної моделі - не бути максимально худою. Мета - здорове, пропорційне, доглянуте тіло, яке добре працює в кадрі й витримує професійне навантаження", - пояснює вона.
У догляді за собою модель також робить ставку насамперед на системність.
Для шкіри її базовий набір - якісне очищення, зволоження та щоденний SPF. Особливо важливим захист від сонця є для неї через життя в Маямі.
Волосся через професію отримує не менше навантаження: гарячі інструменти, часті укладки та зміни образів іноді відбуваються кілька разів за один день. Тому відновлення, зволоження і захист волосся стали постійною частиною її догляду.
При цьому Кристина наголошує: beauty-процедури мають свої межі.
"Жодна дорога процедура не компенсує систематичний недосип, зневоднення чи хронічний стрес. Це видно на обличчі найпершим", - каже модель.
Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)
Після тривалих перельотів або напружених знімальних днів модель не шукає складних beauty-рішень.
Її набір для відновлення максимально простий: сон, вода, легке харчування, рух і звичний догляд за шкірою.
Перед важливою роботою діє ще одне правило - жодних експериментів.
За день до зйомки Кристина не робить агресивних процедур і не тестує нову косметику, щоб не ризикувати отримати несподівану реакцію шкіри.
З роками її підхід до wellness став простішим: замість спроб зробити якомога більше - вчасно зупинитися.
"Іноді найкраща підготовка - це не зробити ще десять процедур, а вчасно зупинитися, виспатися й дати організму відновитися", - підсумовує Кристина Литвиненко.