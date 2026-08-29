Нічні тривоги шкодять серцю: кардіолог дала поради українцям, які недосипають

Про те, чим безпечно відновити працездатність та чому енергетики можуть бути небезпечними, розповіла в бліц-інтерв'ю для Wave RBC.UA кандидат медичних наук, кардіолог, спеціаліст ультразвукової діагностики та ендокринолог Наталія Столяр-Капшитар.

Регулярні нічні повітряні тривоги та обстріли змушують мільйони українців спати уривками або взагалі не спати ночами. Водночас наступного дня люди продовжують працювати, навчатися та виконувати повсякденні справи.

Як навіть одна безсонна ніч впливає на серце?

Організм сприймає відсутність сну як стрес. Через це може підвищуватися артеріальний тиск, частішати пульс, а серце починає працювати в більш напруженому режимі.

Страждають і судини - навіть після однієї ночі без сну вони можуть гірше розслаблятися та ставати менш еластичними.

Чи підвищує хронічний недосип ризик інфаркту, інсульту, аритмій та гіпертонії?

Так. Регулярний недосип пов’язаний із підвищеним ризиком артеріальної гіпертензії та порушень серцевого ритму, а в довгостроковій перспективі - інфаркту та інсульту.

Водночас недостатня кількість сну впливає не лише на серцево-судинну систему. Порушується обмін речовин: організм гірше реагує на інсулін, можуть змінюватися показники цукру та холестерину.

Які симптоми після недосипу можна вважати нормальними, а які мають насторожити?

Після безсонної ночі цілком очікуваними можуть бути втома, сонливість, легка дратівливість та дещо прискорений пульс.

Однак біль або тиск у грудях, сильна задишка, запаморочення, відчуття перебоїв у роботі серця чи виражене серцебиття - уже тривожні симптоми. У такому разі варто звернутися по медичну допомогу, особливо якщо людина вже має гіпертонію або серцево-судинні захворювання.

Наталія Столяр-Капшитар (фото надане Наталією)

Чи можна доспати вдень після безсонної ночі?

Так, денний сон може частково допомогти відновити працездатність. Оптимальний варіант - короткий сон приблизно на 15-20 хвилин.

Якщо спати 30-40 хвилин і довше, можна прокинутися ще більш "розбитим" через пробудження під час глибокої фази сну. Якщо ж є можливість поспати довше, краще виділити близько 1,5 години, тобто час, близький до повного циклу сну.

Як безпечно швидко підбадьоритися після безсонної ночі?

Серед простих способів - вийти на денне світло, трохи пройтися або зробити легку розминку, вмитися прохолодною водою. Також можна випити помірну кількість кави або подрімати 15-20 хвилин.

Водночас важливо пам’ятати: ці методи допомагають тимчасово підвищити бадьорість, але не замінюють повноцінний сон.

Скільки кави можна випити після безсонної ночі?

Для здорової дорослої людини орієнтиром є до 400 мг кофеїну на добу, що приблизно відповідає 3-4 чашкам кави залежно від її міцності.

Однак після безсонної ночі не варто намагатися компенсувати втому великою дозою кофеїну за один раз. Краще обмежитися 1-2 чашками за раз, адже на тлі недосипу серцево-судинна система вже працює з додатковим навантаженням.

Чи варто пити енергетики, щоб пережити день після безсонної ночі?

Краще їх уникати. Енергетики можуть містити значну кількість кофеїну, цукру та інших стимулювальних компонентів. У поєднанні з недосипом це може посилити серцебиття, спровокувати перебої в роботі серця або стрибки артеріального тиску.

Особливо небезпечною може бути комбінація енергетика з фізичним навантаженням. І стимулятори, і спорт збільшують навантаження на серцево-судинну систему, а недосип додає до цього ще один фактор стресу.

Що робити українцям, які регулярно недосипають через нічні тривоги?

Якщо ніч була перервана, можна спробувати відновитися за допомогою короткого денного сну на 15-20 хвилин. Вранці варто отримати достатньо денного світла, а протягом дня - знайти можливість для 20-30 хвилин помірної фізичної активності.

Водночас не варто систематично замінювати сон кавою чи енергетиками. Вони можуть замаскувати втому, але не усувають наслідків недосипу.

Якщо проблеми зі сном через тривоги стали регулярними, а втома, прискорене серцебиття чи підвищений тиск повторюються, варто звернутися до лікаря та перевірити стан серцево-судинної системи