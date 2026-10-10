Мода на протеїн: нутриціолог розповіла, чи є користь у популярних продуктах

Протеїнові батончики, йогурти, десерти, напої та навіть хлібобулочні вироби за останні роки стали звичною частиною асортименту супермаркетів. Виробники дедалі частіше роблять акцент на високому вмісті білка, позиціонуючи такі продукти як вибір для активного способу життя та збалансованого харчування.

Але чи справді протеїновий продукт потрібен кожному і що насправді стоїть за популярністю цієї категорії, розповіла ексклюзивно для Wave RBC.UA нутриціолог Юлія Драгулова.

Чому протеїнові продукти стали популярними

Одна з причин - зміна харчових звичок. Люди стали більше цікавитися складом продуктів, кількістю білка в раціоні, спортом і відновленням після фізичних навантажень. На цьому тлі виробники активно розширюють категорію продуктів із додатковим білком.

Ще один фактор - зручність. Протеїновий йогурт або батончик легко взяти із собою на роботу, у дорогу чи після тренування. Для людини, яка не встигає повноцінно поїсти, це може бути практичним способом додати до раціону певну кількість білка.

Водночас саме слово "протеїновий" на упаковці не означає, що перед нами автоматично корисний продукт.

"Я б сказала, що тут є і користь, і хороший маркетинг. Білок нам справді потрібен, і такі продукти можуть бути зручним варіантом, коли складно добрати його зі звичайної їжі. Але напис "протеїновий" ще не робить продукт автоматично корисним - все одно варто дивитися на склад, кількість цукру, жирів і загальну калорійність", - пояснила Юлія Драгулова.

На що звертати увагу на етикетці

Наприклад, протеїновий батончик може містити більше білка, ніж звичайний солодкий снек, але водночас мати значну кількість цукрів, жирів або підсолоджувачів. Тому оцінювати продукт лише за одним показником не варто.

За словами експертки, протеїнові продукти доцільніше сприймати як доповнення до раціону, а не як обов'язкову частину щоденного меню.

"Тому я б сприймала такі продукти як зручне доповнення до раціону, а не як щось необхідне всім", - зазначила експерт.

Варто також пам'ятати, що білок можна отримувати зі звичайних продуктів: м'яса, риби, яєць, кисломолочного сиру, бобових та інших джерел. Для більшості людей саме різноманітний раціон залишається базовим способом забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

Продукти, які містять білок (фото: magnific.com)

Тож протеїновий йогурт чи батончик не варто ані переоцінювати, ані сприймати як "маркетингову пастку". Їхня цінність залежить передусім від конкретного складу та того, яке місце продукт займає у вашому раціоні.