Як оголений дріт: чому ми вибухаємо через дрібниці на роботі й удома та як з цим жити

Ви загалом людина спокійна й раціональна, проте останнім часом відчуваєте, ніби всередині стиснута пружина, готова "вистрілити" будь-якої миті. Колега робить незначну помилку у звіті, а у вас усе закипає. Вдома ви сваритеся з партнером через те, що він не вимкнув світло у ванній. П'ятихвилинне запізнення подруги стає приводом для сварки.

Чому конфліктів і агресії стало так багато? І головне: як дати цьому раду, зберегти нервову систему та стосунки з близькими? Про це розповіла для Wave RBC.ua магістр психології, тілесно-орієнтована психотерапевтка та сексолог Анна Протасова.

Як мозок реагує на загрозу та чому мигдалина "іскрить"

Як пояснює експертка, наш мозок має життєво важливу функцію: захищати нас від небезпеки ще до того, як ми її усвідомили. Для цього існує реакція стресу, "бий або тікай". Агресія в ній відповідає варіанту "бий".

"Коли реакція потрібна лише на короткий момент, агресія сама знижується, щойно ми себе захистили. Але якщо ми перебуваємо у стані стресу достатньо довго, мигдалина, частина мозку, яка відповідає за оцінку небезпеки, стає гіперчутливою. Вона починає зчитувати як загрозу раніше нейтральні подразники: інший тон співрозмовника, невдало підібране слово, вираз обличчя чи погляд. І подає сигнал: атакуй, ми в небезпеці", - каже Анна Протасова.

Вона додає, що хронічний стрес впливає не лише на мигдалину. Він виснажує й здатність мозку контролювати імпульси та обдумувати слова до того, як вони сказані.

Додайте до цього недосипання, постійні обстріли, невизначеність майбутнього, і вийде дійсно вибухова суміш. Нервова система в такому стані нагадує оголений дріт і "іскрить" від будь-якої напруги.

Ми атакуємо близьких, бо мозок бачить навколо небезпеку (фото: Getty Images)

Сортування на "своїх" і "чужих" та накопичена злість

Психотерапевтка пояснює, що психіка оцінює на безпечність не лише середовище, а й людей навколо. Ми автоматично сортуємо їх на "своїх" і "чужих": поруч зі своїми ми в безпеці, а чужі означають загрозу.

У безпечній ситуації нам відносно легко витримувати відмінності у поглядах чи звичках, і інша людина не стає "чужою".

Але коли відчуття небезпеки зростає, зростає й чутливість до відмінностей. Той, хто думає або поводиться інакше, раптом сприймається як "чужий", і ми реагуємо на нього агресивно.

"Агресія здатна накопичуватися й ставати фоновою, коли ми не можемо виявити її там, де вона виникає. Ми не можемо вдарити того, хто запускає шахеди по нашому місту, і не можемо накричати на економічні проблеми. Тож злість поступово збирається всередині, як вода в посудині. І коли цей контейнер переповнюється, агресія може виплеснутися на того, хто опинився під рукою", - зазначає експертка.

Особливості характеру та дві крайнощі

Анна Протасова зазначає, що варто враховувати і особливості характеру окремої людини. Є люди, які змалку навчилися не показувати невдоволення, щоб "не псувати стосунків".

Така людина довго мовчить, а потім вибухає через дрібницю і сама дивується, звідки взялася така сила. Причиною сильної реакції тут стає саме накопичена злість.

Буває й протилежний варіант: людині бракує навичок управління злістю, і вона легко дратується та виражає агресію у неконструктивних формах.

Ми накопичуємо злість, а потім викидаємо її на тих, хто поруч (фото: Freepik)

Як опанувати агресію та навчитися саморегуляції

Ми не завжди обираємо, коли почати злитися, але можемо керувати своїми діями. Тут важливо не придушувати емоції, а навпаки, прислухатися до себе:

Регуляція нервової системи. Допоможуть дихальні практики, заземлення чи інші способи повернути нервовій системі відчуття безпеки. Практикуватися потрібно регулярно, тоді в стресовій ситуації ймовірність "зриву" буде нижчою.

Допоможуть дихальні практики, заземлення чи інші способи повернути нервовій системі відчуття безпеки. Практикуватися потрібно регулярно, тоді в стресовій ситуації ймовірність "зриву" буде нижчою. Емоційна грамотність. Здатність розрізняти свої стани і помічати агресію ще до того, як вона перетворилася на неконтрольований гнів.

Здатність розрізняти свої стани і помічати агресію ще до того, як вона перетворилася на неконтрольований гнів. Нові моделі поведінки. Прямо та чесно говорити про свої почуття, не накопичуючи образ, а в конфліктних ситуаціях брати паузу, коли емоції стають надто сильними.

Прямо та чесно говорити про свої почуття, не накопичуючи образ, а в конфліктних ситуаціях брати паузу, коли емоції стають надто сильними. Допомога фахівця. Якщо ж спалахи агресії стали регулярними, впливають на якість життя і самостійно впоратися з ними не вдається, варто звернутися до психолога чи психотерапевта, щоб розібратися з причинами та знайти вихід.

"Зараз кожен з нас може почуватися як оголений дріт, і часто це сигнал про те, як нам непросто. Тому такими важливими стають дві речі: уважність до себе та співчуття до інших. Люди навколо, скоріш за все, так само виснажені, і нерідко помиляються, забувають і спізнюються саме тому. Коли ми це пам'ятаємо, між нами з'являється трохи більше простору для розуміння і терпимості одне до одного", - підсумовує Анна Протасова.