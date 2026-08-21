В застосунку Укрзалізниці з’явилися "лапки" біля місць: що означає нова позначка

У мобільному застосунку Укрзалізниці з’явилася нова позначка у вигляді лапки. Тепер під час вибору місця пасажири можуть заздалегідь побачити, де у вагоні подорожуватиме людина з домашнім улюбленцем.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на повідомлення Укрзалізниці у Threads .

Що означають "лапки" біля місць

Невелика іконка з’являється безпосередньо на схемі вагона біля місця пасажира, який оформив поїздку разом із твариною.

Таким чином ще до придбання квитка можна побачити, чи їхатиме поруч домашній улюбленець.

Це дозволяє пасажиру самостійно вирішити, чи хоче він обрати місце поруч із твариною або, навпаки, сісти подалі.

В Укрзалізниці пояснили нововведення просто: "Все нас просили, а ми взяли і зробили".

Укрзалізниця додала лапки біля місць у застосунку (скріншот)

Як працює нова функція

Позначка пов’язана з оформленням перевезення домашньої тварини.

Коли пасажир під час купівлі квитка додає відповідний документ на перевезення улюбленця, система отримує інформацію про те, що на цьому місці їхатиме людина з твариною, і може показати біля нього "лапку".

Нова функція може бути особливо корисною як власникам тварин, які хочуть знайти сусідів із улюбленцями, так і людям з алергією або тим, хто з інших причин не хоче їхати поруч із ними.

Водночас пасажири вже повідомляють, що позначка поки відображається не на всіх напрямках.

Укрзалізниця наразі не оприлюднила окремого переліку рейсів, де функція вже працює.