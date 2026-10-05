Визначено 8 найзеленіших міст Європи: хто потрапив до списку

Європейська комісія визначила вісім міст-фіналістів, які претендують на екологічні нагороди European Green Capital ("Європейська зелена столиця") та European Green Leaf ("Європейський зелений лист") 2028 року.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Еnvironment , переможців оголосять 8 жовтня 2026 року під час церемонії у португальському Гімарайнші - місті, яке нині має статус Європейської зеленої столиці.

Список найзеленіших міст

У фіналі опинилися п'ять великих міст, які змагаються за головний титул, та три менші міста - претенденти на Green Leaf.

Експерти оцінювали не лише вже реалізовані екологічні проєкти, а й те, наскільки амбітними є плани міст щодо адаптації до зміни клімату, скорочення забруднення та розвитку зелених територій.

Премія European Green Capital призначена для міст із населенням понад 100 тисяч мешканців. Цьогоріч до фіналу пройшли:

Ольборг, Данія

Бельсько-Бяла, Польща

Кошиці, Словаччина

Порту, Португалія

Сарагоса, Іспанія

Сарагоса

Отримала високі оцінки за розвиток міської зеленої інфраструктури. У місті працюють над об'єднанням парків, річкових зон, водно-болотних угідь та інших природних територій у цілісну систему.

Такий підхід має не лише підтримувати біорізноманіття, а й допомагати місту протистояти ризику повеней.

Сарагоса (фото: wikipedia)

Порту

Отримала особливо відзначили за роботу з водними ресурсами та адаптацію до зміни клімату.

Протягом останнього десятиліття місто модернізувало відповідну інфраструктуру, відновлювало екосистеми, створювало парки, здатні затримувати дощову воду під час сильних опадів, а також почало використовувати очищені стічні води для зрошення та прибирання вулиць.

Порту (фото: pinterest.com)

Бельсько-Бяла

Продемонструвало помітний прогрес у скороченні викидів від опалення та будівель. У місті реалізували понад 30 цільових заходів, а модернізація системи централізованого опалення допомогла підвищити енергоефективність.

Бельсько-Бяла (фото: wikipedia.org)

Ольборг

Зробив акцент на адаптації до кліматичних змін, залученні мешканців до ухвалення рішень і розвитку системи управління відходами.

Ольборг (фото: wikipedia.org)

Кошиці

Своєю чергою, показали стабільні результати в різних сферах сталого розвитку. Зокрема, місто використовує дані про якість повітря під час планування розвитку територій та залучає мешканців до заходів з адаптації до кліматичних змін.

Кошиці (фото: pinterest.com)

До короткого списку премії "Зелений лист" для міст із населенням від 20 до 100 тисяч мешканців увійшли три міста:

Бенідорм, Іспанія

Чиклана-де-ла-Фронтера, Іспанія

Ештаррежа, Португалія

Фіналісти представлять свої екологічні стратегії міжнародному журі 7 та 8 жовтня. Міста мають розповісти не лише про вже реалізовані проєкти, а й про плани, які вони готові втілити протягом 2028 року, якщо отримають відповідний статус.