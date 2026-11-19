У китайському місті Шеньчжень напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) влаштували незвичне шоу за участю роботів-гуманоїдів. Wave RBC.UA повідомляє, що понад сотня машин синхронно танцювали, демонстрували бойові мистецтва та навіть пригощали відвідувачів морозивом.

Незвичний виступ роботів

Виступи стали частиною підготовки до зустрічі світових лідерів, серед яких президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін. Їхня тристороння зустріч запланована на полях саміту АТЕС.

За інформацією Reuters, понад 100 роботів виконали спільну хореографічну постановку на одній із центральних площ міста. Виступ зібрав чимало глядачів - місцевих жителів і туристів, які знімали дійство на телефони.

Розважальна програма не обмежилася танцями. В іншій локації роботи влаштовували показові поєдинки та відтворювали прийоми бойових мистецтв.

Також роботизована рука подавала відвідувачам морозиво, а в медіацентрі саміту автоматизовані пристрої готували каву для журналістів.

Китай показав технологічні розробки

Таким чином Китай використав міжнародний захід, щоб продемонструвати власні технологічні розробки та досягнення у сфері робототехніки й штучного інтелекту.

Шеньчжень, який вважають одним із головних технологічних центрів країни, став майданчиком для демонстрації того, як роботів поступово залучають не лише до промисловості, а й до повсякденного життя.