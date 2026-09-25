Осінь без дощу: 5 міст Європи, де можна гуляти без парасольки

Осіння Європа - це не лише мокрі бруківки, сіре небо та парасоля, яка постійно вивертається від вітру. У деяких містах вересень і жовтень залишаються теплими, сонячними та доволі сухими, тож довгі прогулянки можна планувати без постійної перевірки прогнозу.

Wave RBC.UA зібрали п’ять європейських міст, де восени часто комфортно гуляти містом, сидіти на терасах і знайомитися з місцевою кухнею.

Лісабон, Португалія

Лісабон восени не поспішає прощатися з літом. У вересні тут зазвичай тепло, а жовтень залишається комфортним для прогулянок без верхнього одягу в сонячні години.

Місто добре підходить для неспішних маршрутів: можна піднятися вузькими вулицями Алфами, пройтися вздовж Тежу, зазирнути на один із міських оглядових майданчиків або просто провести кілька годин у кав’ярні на вулиці.

Беленська башта на правому березі річки Тежу (фото: pinterest)

Варто врахувати, що ближче до кінця осені опадів стає більше, тому для поїздки в листопаді прогноз краще перевіряти заздалегідь.

Мадрид, Іспанія

Столиця Іспанії - один із варіантів для тих, хто хоче продовжити міський сезон прогулянок. Осінь у Мадриді часто сонячна, а повітря стає значно комфортнішим після літньої спеки.

Саме восени приємно гуляти парком Ретіро, досліджувати райони Маласанья та Ла-Латина, зупинятися на каву чи обід просто неба. Увечері температура може помітно знижуватися, тому легка куртка точно не буде зайвою.

Парк Буен-Ретіро (фото: wikipedia.org)

Рим, Італія

Рим восени стає особливо зручним для піших маршрутів: літня спека спадає, а місто все ще зберігає теплу погоду. Вересень і перша половина жовтня можуть бути чудовим часом для довгих прогулянок історичним центром.

За один день тут можна пройти від Колізею до Пантеону, загубитися у вуличках Трастевере, зробити паузу на джелато й зустріти захід сонця на одній із міських площ.

Колізей (фото: wikipedia.org)

Повністю виключати дощ не варто - осінь у Римі все ж може бути мінливою. Але парасоля тут не обов’язково стане головним аксесуаром подорожі.

Афіни, Греція

Якщо хочеться ще трохи літа, восени варто звернути увагу на Афіни. У вересні місто залишається теплим, а в жовтні температура зазвичай стає комфортнішою для тривалих прогулянок.

Афіни також зручні як точка для поєднання міської поїздки з морем: якщо погода дозволяє, після прогулянки центром можна вирушити до узбережжя.

Афіни (фото: pinterest)

Севілья, Іспанія

Севілья - варіант для тих, хто не готовий остаточно прощатися з теплом. Після спекотного літа осінь робить місто значно приємнішим для піших маршрутів.

Тут можна гуляти історичним центром, розглядати архітектуру площі Іспанії, заходити до садів Алькасара та завершувати день тапасами на відкритій терасі.

Севільський Алькасар (фото: wikipedia.org)

У вересні може бути все ще дуже тепло, тому для активних прогулянок комфортнішими можуть бути ранкові та вечірні години.

Що врахувати перед поїздкою

Навіть у містах із сухішою та сонячнішою осінню погода не буває гарантованою. Вересень зазвичай передбачуваніший для теплої поїздки, тоді як у жовтні та листопаді ймовірність дощів поступово зростає.

Тому замість того, щоб зовсім відмовлятися від парасолі, можна взяти компактну складну модель або легку дощовик-куртку. А головний план подорожі залишити незмінним: багато гуляти, досліджувати нові райони та ловити останнє осіннє сонце.