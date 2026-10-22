Мерая Кері відкриває власний різдвяний бар у Лондоні

Американська співачка Мерая Кері (Mariah Carey), яку давно називають "королевою Різдва", вирішила перенести атмосферу своїх святкових хітів у реальне життя. Уже 19 листопада в Лондоні відкриється тематичний бар Mariah Carey's Holiday Bar, присвячений творчості артистки.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт проєкту .

Що відомо про різдвяний бар Мераї Кері

Новий святковий простір запрацює 19 листопада на території лондонського розважального комплексу The O2, де наприкінці місяця також виступить сама співачка.

Йдеться про тимчасовий заклад, оформлений у стилі найвідоміших різдвяних кліпів артистки.

Відвідувачів зустрічатимуть яскраві декорації, святкові вогники, новорічні ялинки, тематичні інсталяції та фотозони, натхненні образами Кері.

Однією з особливостей простору стане можливість зробити фотографії на тлі декорацій із кліпів зірки, зокрема її легендарного хіта "All I Want for Christmas Is You".

Також гості зможуть написати листа Мераї, придбати ексклюзивні сувеніри та провести час під її найвідоміші різдвяні композиції.

Окрему увагу приділять святковому меню.

У барі пропонуватимуть авторські коктейлі на основі Black Irish - вершкового лікеру, який випускає сама співачка.

Серед напоїв анонсували Make My Wish Come True, MC Toasted Tini та Imperfect Angel. У меню використовуватимуть різні смаки лікеру, зокрема білий шоколад і солону карамель.

Крім того, у вихідні планують організовувати святкові бранчі.

Заклад працюватиме протягом різдвяного сезону. Квитки можна буде придбати через платформу Bucket Listers, яка займається організацією проєкту.

Бар відкриють не лише в Лондоні

Цьогоріч Mariah Carey's Holiday Bar розширює географію одразу до восьми міст.

Окрім Лондона, тематичні заклади з'являться в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Атланті, Бостоні, Г'юстоні та Сан-Дієго.

Усі вони мають відкритися 19 листопада.

Для Великої Британії це буде перший такий проєкт, адже раніше різдвяні бари Мераї Кері працювали лише у США.

Сама співачка зізналася, що різдвяні свята залишаються її улюбленим періодом року, тому вона постійно шукає нові способи ділитися святковою атмосферою з прихильниками.

За словами артистки, цьогоріч організатори вирішили зробити тематичні бари ще яскравішими та підготували для гостей чимало сюрпризів.

Чому Мераю Кері називають королевою Різдва

Святкова тематика давно стала невіддільною частиною творчості американської співачки.

У 1994 році вона випустила пісню "All I Want for Christmas Is You", яка згодом перетворилася на один із найвідоміших різдвяних хітів у світі.

Щороку напередодні зимових свят композиція повертається до музичних чартів, а сама Мерая регулярно готує тематичні концерти та святкові проєкти.

Цьогоріч вона також виступить на арені The O2 у Лондоні 30 листопада.

У програмі концерту - різдвяні композиції, відомі хіти та святкове шоу, яке стане продовженням атмосфери нового тематичного бару.