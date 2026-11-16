Культовий будинок Мег Райан у Нью-Йорку з фільму "Вам лист" продають: як він виглядає

У Нью-Йорку виставили на продаж будинок, який став однією з впізнаваних локацій романтичної комедії "Вам лист" (You've Got Mail) 1998 року. Саме тут за сюжетом мешкала героїня Мег Раян - власниця невеликої книгарні Кетлін Келлі.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Leslie Garfield , таунхаус розташований на Верхньому Вест-Сайді Манхеттена, за адресою 328 West 89th Street.

Скільки коштує будинок

Нерухомість оцінили в 3,95 мільйона доларів (приблизно 181 мільйон гривень). В оголошенні її позиціонують як можливість придбати частинку історії одного з найвідоміших районів Нью-Йорка.

П'ятиповерхова будівля з підвалом має ширину близько шести метрів, а її загальна площа сягає приблизно 546 квадратних метрів. Усередині облаштовано 14 кімнат, зокрема вісім спалень і дев'ять ванних кімнат.

Наразі простір розділений, серед них - дворівнева квартира для власника з виходом до приватного саду. Вона обладнана сучасними гвинтовими сходами та системою центрального кондиціонування. Крім того, у будинку є ще шість окремих житлових приміщень.

Будинок з комедії "Вам лист" (фото: lesliegarfield.com)

Будинок з комедії "Вам лист" (фото: lesliegarfield.com)

Майбутній покупець зможе залишити нерухомість у нинішньому форматі багатоквартирного будинку або змінити внутрішнє планування відповідно до власних задумів.

Водночас утримання таунхауса потребуватиме чималих витрат: щорічний податок на нерухомість становить 79 664 доларів (близько 3,65 мільйона гривень).

Будинок з комедії "Вам лист" (фото: lesliegarfield.com)

Будинок з комедії "Вам лист" (фото: lesliegarfield.com)

Нова екранізація "Вам лист"

Цікаво, що новина про продаж будинку з'явилася на тлі підготовки до повернення самої історії на великі екрани.

Warner Bros працює над новою версією "Вам лист". Режисером проєкту стане Джейсон Орлі, відомий за комедіями "Дорослішати на повну" та "Я хочу, щоб ти повернувся".

Деталі сюжету поки не розголошують, а інформація про акторський склад залишається невідомою.

Додамо, що оригінальний фільм "Вам лист" вийшов на екрани у 1998 році. Режисеркою та співавторкою сценарію була Нора Ефрон, а головні ролі виконали Том Генкс і Мег Раян.