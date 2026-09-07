В Індонезії виверження вулкану спричинило закриття аеропортів: що відомо

В Індонезії сім аеропортів, зокрема два, що обслуговують Джакарту, залишаються закритими через вулканічний попіл після виверження Анак-Кракатау. Через скасування та затримки рейсів постраждали близько 170 тисяч пасажирів.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на The Guardian .

Що відомо про виверження вулкану

Індонезія розташована на Тихоокеанському вогняному кільці - зоні зіткнення тектонічних плит, для якої характерна висока вулканічна та сейсмічна активність

Вулкан Анак-Кракатау, розташований у Зондській протоці між островами Ява та Суматра, почав вивергатися пізно ввечері в п'ятницю, 6 вересня. Вулканічний попіл поширився на Джакарту та прилеглі райони.

Після виверження в суботу вулкан викидав фонтани лави, а гучні звуки від його активності було чути на відстані у кілька сотень кілометрів. Нові виверження відбувалися і в неділю, останнє з яких зафіксували о 20:23 за місцевим часом.

Сім аеропортів залишаються закритими

Через загрозу для авіації влада призупинила роботу семи аеропортів. Серед них - два аеропорти, які обслуговують Джакарту, а також летовища в сусідніх провінціях Лампунг і Західна Ява.

Терміни закриття продовжили щонайменше до кінця дня 7 вересня. Водночас Міністр транспорту Індонезії Дуді Пурвагандхі заявив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли ситуація нормалізується.

"Ми не можемо точно визначити, коли це закінчиться через мінливі погодні умови", - сказав він.

Скільки рейсів скасували

За даними Міністерства транспорту, через наслідки виверження постраждали близько 170 тисяч пасажирів. Загалом у восьми аеропортах, роботу яких було порушено через попіл, затримали або скасували 1558 рейсів. Понад 900 із них припадали на міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта, головні повітряні ворота Джакарти.

Вулканічний попіл виявили в повітряному просторі поблизу аеропорту, через що влада вирішила призупинити його роботу з міркувань безпеки. Пасажирам довелося шукати альтернативні рейси.

Суднам, які проходять через Зондську протоку, рекомендували підвищити пильність через можливі ризики для безпеки навігації.

Школярів перевели на дистанційне навчання

Наслідки виверження торкнулися не лише авіасполучення. У понеділок школи по всій Джакарті перевели заняття в онлайн-форматі.

Попіл також дістався міста Бандар-Лампунг на південному краю Суматри. Місцеві жителі повідомляли про шар попелу на припаркованих автомобілях і узбіччях доріг.

Влада також заборонила наближатися до вулкана ближче ніж на три кілометри.

Що відомо про вулкан

Анак-Кракатау у перекладі означає "дитя Кракатау". Новий вулкан почав формуватися над водою у 1927 році в заглибленні, що утворилося після потужного виверження Кракатау у 1883 році. Тоді загинули близько 35 тисяч людей.

У 2018 році частина Анак-Кракатау обвалилася в море, спричинивши потужне цунамі. Воно забрало життя 429 людей, а тисячі жителів були змушені залишити свої домівки.

Вулканологічне агентство Індонезії попередило, що ймовірність нових вивержень найближчим часом залишається високою. Водночас очільниця геологічного агентства Лана Сарія заявила, що нинішня серія вивержень не має потенціалу спричинити цунамі.