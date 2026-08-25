Емпайр-Стейт-Білдінг засяяв кольорами України: Світоліна особисто увімкнула підсвітку

У День Незалежності України один із найвідоміших хмарочосів світу змінив свої кольори. Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку засяяв синім і жовтим, а символічний перемикач особисто активувала Еліна Світоліна.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Empire State Building .

24 серпня українська тенісистка приїхала до хмарочоса, де взяла участь у спеціальній церемонії з нагоди 35-ї річниці Незалежності України.

Світоліна піднялася на оглядовий майданчик та символічно "перемкнула" освітлення, після чого ввечері верхівка знаменитої будівлі засяяла кольорами українського прапора.

Офіційний календар Empire State Building також підтверджує, що 24 серпня для підсвітки були обрані саме жовтий і синій "на честь Дня Незалежності України".

Церемонія відбулася у Нью-Йорку напередодні старту Світоліної на US Open.

Empire State Building підсвітили кольорами України (фото: instagram.com/elisvitolina)

Кадри з українською тенісисткою на Empire State Building також потрапили до міжнародних фотобанків.

Сам хмарочос уже багато років змінює кольори підсвітки на честь важливих міжнародних подій, свят та суспільних ініціатив.

З 2012 року будівля використовує LED-систему, здатну відображати понад 16 мільйонів кольорів.