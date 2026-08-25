Эмпайр-Стейт-Билдинг засиял цветами Украины: Свитолина лично включила подсветку

В День Независимости Украины один из самых известных небоскребов мира изменил свои цвета. Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке засиял синим и желтым, а символический переключатель лично активировала Элина Свитолина.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Empire State Building .

24 августа украинская теннисистка приехала в небоскреб, где приняла участие в специальной церемонии по случаю 35-й годовщины Независимости Украины.

Свитолина поднялась на смотровую площадку и символически "переключила" освещение, после чего вечером верхушка знаменитого здания засияла цветами украинского флага.

Официальный календарь Empire State Building также подтверждает, что 24 августа для подсветки был выбран именно желтый и синий "в честь Дня Независимости Украины".

Церемония состоялась в Нью-Йорке в преддверии старта Светолиной на US Open.

Empire State Building подсветили цветами Украины (фото: instagram.com/elisvitolina)

Кадры с украинской теннисисткой на Empire State Building также попали в международные фотобанки.

Сам небоскреб уже много лет меняет цвет подсветки в честь важных международных событий, праздников и общественных инициатив.

С 2012 года здание использует LED-систему, способную отображать более 16 миллионов цветов.