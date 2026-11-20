Музиканти гурту "Антитіла" організували освітньо-реабілітаційну поїздку до США для 16 дітей українських військових, які загинули на фронті.

Wave RBC.UA повідомляє, що протягом двох тижнів підлітки відвідали Міннеаполіс, Сент-Пол і Чикаго, познайомилися з американськими університетами, побували у військових та волонтерських установах, а також долучилися до культурної програми.

Музиканти будуть підтримувати дітей до їхього повноліття

Це діти військовослужбовців, які служили разом із Тарасом Тополею, Сергієм Вусиком і Дмитром Жолудем у складі 130-го батальйону територіальної оборони.

Їхні батьки загинули, захищаючи Україну на Київщині та Харківщині. Після втрати побратимів музиканти взяли на себе зобов'язання підтримувати їхніх дітей до повноліття.

Нині під опікою благодійного фонду "Антитіла" перебувають 58 дітей. За останні три роки команда організувала для них п'ять таборів і реабілітаційних подорожей, зокрема до Карпат і Болгарії.

Діти загиблих захисників побували у США (фото надано пресслужбою)

Цього разу учасниками американської програми стали 16 підлітків віком від 13 до 19 років. У подорожі їх супроводжували барабанщик "Антитіл" Дмитро Водовозов і співзасновник гурту Сергій Вусик.

Кращі моменти поїздки

Серед найяскравіших моментів поїздки - відвідування колишнього маєтку легендарного баскетболіста Майкла Джордана та можливість проїхатися на дев'яти спортивних автомобілях, серед яких Ferrari і Maserati.

Також підлітки побували в найбільшому парку розваг Міннесоти, відвідали українські заходи з нагоди Дня Незалежності та познайомилися з культурою і кухнями різних країн.

Діти загиблих захисників побували у США (фото надано пресслужбою)

Важливою частиною програми стало знайомство з американською освітою. У Міннеаполісі діти відвідали музеї науки та мистецтва, у Сент-Полі - Капітолій штату Міннесота, де дізналися про особливості роботи суду присяжних.

У Чикаго вони побували в університетах, ознайомилися з навчальним процесом і студентським життям. Такий досвід дав можливість підліткам, які розглядають навчання у США, побачити університетське середовище на власні очі.

Діти загиблих захисників побували у США (фото надано пресслужбою)

Зустріч з військовими

У штабі 34-ї дивізії Національної гвардії США, історія якої бере початок у 1917 році, дітям розповіли про роботу підрозділу, продемонстрували військову техніку та дали змогу покататися на автомобілях Humvee. Також учасники скуштували американські армійські сухпайки.

У Protez Foundation підлітки дізналися, як виготовляють протези та відбувається реабілітація українських військових після важких поранень. Там вони також поспілкувалися із захисниками, які проходять відновлення.

Діти загиблих захисників побували у США (фото надано пресслужбою)

Крім того, діти відвідали волонтерський центр, де самостійно долучилися до підготовки гуманітарної допомоги. Разом вони запакували 180 коробок, які згодом відправили в Україну.

Діти загиблих захисників побували у США (фото надано пресслужбою)

Враження від подорожі залишаться на все життя

Тарас Тополя розповів, що команда давно хотіла організувати для дітей таку подорож, аби відкрити перед ними нові можливості та подарувати враження, які залишаться з ними на все життя.

"Нам хотілося дати їм те, що обов'язково зробив би для них їхній тато, якби був поруч: нові можливості, яскраві враження та відчуття, що світ відкритий для них", - зазначив музикант.

Діти загиблих захисників побували у США (фото надано пресслужбою)

За його словами, втілити задум вдалося завдяки підтримці благодійної організації Protez Foundation, її співзасновників - родини Градинар, британської фан-спільноти Antytila UK, а також партнерів та людей, які долучилися до збору коштів.

У фонді наголошують, що підтримка дітей загиблих українських військових є одним із напрямів роботи з 2022 року. За цей час між учасниками спільних програм сформувалася спільнота, у якій діти можуть знаходити друзів, ділитися переживаннями та розраховувати на підтримку одне одного.