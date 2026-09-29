Британський музей і Tate залишаться безкоштовними: уряд відмовився від квитків для туристів

Уряд Великої Британії підтвердив, що вхід до постійних колекцій національних музеїв і галерей Англії залишиться безкоштовним для всіх відвідувачів, зокрема для іноземних туристів.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Artlyst .

Що вирішив уряд

Рішення поширюється на 15 національних музейних інституцій Англії, серед яких Британський музей, Національна галерея і Tate.

Безкоштовним залишиться доступ до їхніх постійних експозицій, тоді як за окремі тимчасові виставки, як і раніше, можуть стягувати плату.

Міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді наголосила, що національні музеї мають залишатися "безкоштовними назавжди і для всіх".

Чому обговорювали плату для туристів

Протягом кількох місяців уряд розглядав можливість запровадити квитки для відвідувачів з-за кордону.

Таку ідею пояснювали зростанням витрат музеїв та скороченням державного фінансування в реальному вимірі.

Водночас представники культурної галузі попереджали, що поділ відвідувачів за місцем проживання ускладнить роботу музеїв і може негативно вплинути на відвідуваність.

Безкоштовний доступ до постійних колекцій національних музеїв у Великій Британії запровадили 1 грудня 2001 року.

Наприкінці 2026-го цій політиці виповниться 25 років.