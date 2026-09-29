Британський музей і Tate залишаться безкоштовними: уряд відмовився від квитків для туристів

Влада відкинула ідею запровадити окрему плату для іноземців, яку обговорювали через фінансові труднощі культурних установ
Уряд Великої Британії підтвердив, що вхід до постійних колекцій національних музеїв і галерей Англії залишиться безкоштовним для всіх відвідувачів, зокрема для іноземних туристів.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Artlyst.
Рішення поширюється на 15 національних музейних інституцій Англії, серед яких Британський музей, Національна галерея і Tate.
Безкоштовним залишиться доступ до їхніх постійних експозицій, тоді як за окремі тимчасові виставки, як і раніше, можуть стягувати плату.
Міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді наголосила, що національні музеї мають залишатися "безкоштовними назавжди і для всіх".
Протягом кількох місяців уряд розглядав можливість запровадити квитки для відвідувачів з-за кордону.
Таку ідею пояснювали зростанням витрат музеїв та скороченням державного фінансування в реальному вимірі.
Водночас представники культурної галузі попереджали, що поділ відвідувачів за місцем проживання ускладнить роботу музеїв і може негативно вплинути на відвідуваність.
Безкоштовний доступ до постійних колекцій національних музеїв у Великій Британії запровадили 1 грудня 2001 року.
Наприкінці 2026-го цій політиці виповниться 25 років.