Блакитне сяйво серед ночі: на узбережжі Одеси зафіксували рідкісне видовище
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Подорожі

Блакитне сяйво серед ночі: на узбережжі Одеси зафіксували рідкісне видовище

На одеському узбережжі помітили ефектне природне явище, яке найкраще видно після заходу сонця

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: На узбережжі Одеси вночі засвітилося море (
Дата: 14 серпня 2026

На узбережжі Одеси вночі помітили незвичайне видовище - морська вода почала світитися блакитно-зеленими відтінками. На темному тлі сяйво виглядає так, ніби море підсвітили зсередини.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на місцевий Telegram-канал "Афіша Одеси", де вранці 14 серпня опублікували кадри нічного узбережжя Одеси.

Чому море світиться вночі

У соцмережах явище вже назвали морем, яке нібито "засвітилося фосфором". Однак подібне світіння біля берегів Одеси має інше наукове пояснення.

За зовнішніми ознаками воно схоже на біолюмінесценцію - світіння, яке створюють живі морські організми.

Водночас окремого висновку науковців саме щодо світіння, зафіксованого 14 серпня 2026 року, наразі немає.

Раніше морський біолог Сергій Хуторний пояснював, що наприкінці літа та на початку осені біля Одеси вода може світитися яскравими спалахами у зоні прибою або зеленувато-блакитними розводами під час руху води.

Блакитне сяйво серед ночі: на узбережжі Одеси зафіксували рідкісне видовищеЩо сталося з морем біля Одеси (фото: t.me/xydessa_events)

Однією з причин є масовий сезонний розвиток одноклітинного організму - ночесвітки Noctiluca miliaris.

Саме тому сяйво особливо помітне вночі та під час руху хвиль, людей у воді чи плавзасобів.

Чи часто таке буває в Одесі

Для Чорного моря це не унікальне явище. За словами науковця, подібна біолюмінесценція спостерігається сезонно, зокрема наприкінці літа.

У різні роки причиною яскравого світіння можуть бути різні види мікроорганізмів, здатних до біолюмінесценції.

Тож фраза про "фосфорне море" радше красиве народне пояснення.

Насправді нічне сяйво Чорного моря може бути результатом роботи мільйонів крихітних живих організмів, які перетворюють звичайну хвилю на видовищну блакитну підсвітку.

Блакитне сяйво серед ночі: на узбережжі Одеси зафіксували рідкісне видовищеЩо сталося з морем біля Одеси (фото: t.me/xydessa_events​​​​​​​)

Теги: Одеса
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