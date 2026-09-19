Автобус поїхав без вас чи загубив валізу: як змусити перевізника сплатити за таксі та зіпсовану відпустку

Сьогодні автобусні перевезення для українців стали не просто альтернативою залізниці, а одним із ключових способів подорожувати країною та за кордон. На тлі постійних змін маршрутів, затримок поїздів та безпекових обмежень автобуси часто залишаються найбільш доступним і гнучким варіантом для поїздки. Але часом поїздка автобусом перетворюється на кошмар – пасажира "забули" на зупинці, автобус змінив час виїзду або щось сталося з валізою.

Що робити у таких форс-мажорних ситуаціях та за що саме несе відповідальність водій автобуса, а за що компанія-перевізник, розповідає Wave RBC.UA .

Вийшли в туалет чи поїсти, а автобус поїхав без вас

Для багатьох українців автобус став звичним способом дістатися до Польщі, Німеччини, Чехії та інших європейських країн. Але разом із популярністю автобусних перевезень виникають і неприємні форс-мажори.

Один із найпоширеніших – пасажир виходить на зупинці чи АЗС, відходить буквально на кілька хвилин, повертається, а автобуса вже немає. Іноді у салоні залишаються особисті речі, гроші та багаж.

Що робити людині в такій ситуації? Хто має оплачувати новий квиток, таксі чи інші вимушені витрати? Чи зобов’язаний водій перевіряти, чи всі пасажири повернулися до автобуса, перш ніж продовжити рух? І головне – чи завжди така ситуація означає, що перевізник порушив права пасажира?

Квиток – це офіційний документ

Користуючись громадським автомобільним транспортом і сплачуючи вартість послуги, пасажири мають усі права, визначені статтею 4 Закону України "Про захист прав споживачів". Відповідно до частини першої статті 910 Цивільного кодексу України, за договором перевезення перевізник зобов’язується доправити пасажира до пункту призначення.

Якщо людина здала багаж – перевізник також зобов'язаний доправити його до фінішної точки та видати уповноваженій особі.

У свою чергу, пасажир зобов’язаний сплатити встановлену плату за проїзд і за перевезення багажу. Укладення такого договору підтверджується видачею квитка або електронного квитка, а у випадку багажу – багажної квитанції (ч. 2 ст. 910 ЦК України).

Тобто квиток – це не просто папірець або чек про оплату. Він підтверджує виникнення договірних відносин, у межах яких перевізник узяв на себе конкретне зобов’язання – доставити пасажира до пункту призначення. Тому ситуація, коли автобус залишає людину посеред маршруту, потенційно є порушенням договору перевезення.

Але й пасажир також має свої обов’язки – закон не покладає відповідальність виключно на компанію. Стаття 41 Закону України "Про автомобільний транспорт" визначає основні права та обов’язки пасажира і перевізника під час пасажирських перевезень.

Пасажир, зокрема, має право на безпечне і якісне перевезення, отримання інформації про умови поїздки, а також на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством. Водночас він зобов’язаний виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом.

Стаття 40 цього ж Закону надає водієві автобуса право вимагати від пасажирів виконання їхніх обов’язків. Зокрема, пасажир має враховувати оголошену водієм тривалість зупинки та вчасно повертатися до салону.

Прямої норми, яка б окремо зобов’язувала пасажира контролювати час зупинки, Правила № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" не містять. Однак дотримання людиною таймінгу має вирішальне значення для оцінки того, хто відповідає за ситуацію, якщо автобус поїхав без неї.

Чи повинен водій перераховувати пасажирів після кожної зупинки?

Прямої загальної норми, яка б зобов’язувала водія після кожної зупинки перераховувати всіх пасажирів "по головах" перед відправленням, закон не встановлює.

Проте закон (стаття 40 Закону "Про автомобільний транспорт") покладає на водія конкретні обов’язки: виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху, а також виконувати інші передбачені законом вимоги.

І є правила (№176, затверджені Кабміном), які зобов'язують водія чітко оголошувати назву зупинки та тривалість стоянки. Тобто пасажир повинен мати можливість зрозуміти, скільки часу автобус стоятиме і коли саме відправиться далі. І з практики – більшість водіїв цього правила не дотримуються.

У судовій практиці є чимало прикладів, де пасажири подавали скаргу на водія та компанію-перевізника, але суд відмовляв у компенсації. Причина проста та зрозуміла – пасажир повернувся на місце стоянки автобуса вже після того, як вийшов час. Чинне законодавство не встановлює обов’язку водія після закінчення оголошеного часу перевіряти наявність кожного пасажира та чекати на тих, хто спізнився.

Тобто сам факт того, що транспорт поїхав без людини, ще не свідчить про порушення закону з боку перевізника. У цій справі суд чітко пов’язав залишення пасажирки з її власним запізненням.

Але є й протилежна ситуація - якщо автобус рушив раніше оголошеного часу. У такому випадку пасажир правий - стаття 40 Закону "Про автомобільний транспорт" прямо зобов’язує водія дотримуватися розкладу руху. Якщо людина зможе довести, що повернулася вчасно, а автобус поїхав передчасно – відповідальність перевізника стає беззаперечною.

Хто відповідає: водій чи компанія?

Для мандрівників важливо пам'ятати: якщо рейс здійснює транспортна компанія, претензія має адресуватися безпосередньо перевізнику, з яким укладено договір (чиє ім'я вказане у квитку).

Закон ("Про автомобільний транспорт") розмежовує обов’язки автомобільного перевізника та водія (статті 40-41). Водій є найманим працівником, а юридичну та фінансову відповідальність за неналежне надання послуги перед пасажиром несе саме компанія-перевізник.

Що буде з багажем, якщо автобус поїхав без вас?

Навіть якщо пасажир спізнився і відстав від автобуса, його багаж не має права "зникнути" або бути привласненим. Правила передбачають прямий обов’язок водія щодо забезпечення збереження багажу пасажира, який відстав у дорозі. Людина має право вимагати від перевізника чітку інформацію про те, де знаходяться її речі та як їх забрати (наприклад, на кінцевій станції або у пункті видачі).

Якщо ви опинилися у такій ситуації, не чекайте кінця рейсу. Негайно зв'яжіться з диспетчером або гарячою лінією перевізника та зафіксуйте факт залишення багажу в салоні чи відсіку. Це критично важливо, якщо у валізі залишилися документи, ліки, цінна техніка чи гроші.

Перевізник несе відповідальність за вашу валізу, але є нюанси (фото: magnific.com)

Чи можна стягнути гроші за новий квиток, готель і таксі?

Згідно зі статтею 22 Цивільного кодексу України, збитками є витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. А стаття 623 ЦК України зобов'язує боржника, який порушив зобов'язання, відшкодувати завдані збитки.

Якщо саме через вину перевізника (наприклад, автобус поїхав раніше графіку) вам довелося купувати новий квиток, викликати таксі чи оплачувати готель – ви маєте повне право вимагати компенсації.

Однак у суді або під час досудової претензії доведеться довести три речі:

Перевізник порушив свої обов’язки (автобус поїхав раніше оголошеного часу)

Пасажир зазнав конкретних фінансових втрат

Між порушенням перевізника та витратами пасажира є прямий причинно-наслідковий зв’язок

Головне правило: усі витрати мають бути документально підтверджені. Зберігайте фіскальні чеки, електронні квитки, квитанції з таксі (наприклад, із додатків Uber/Bolt) та броні готелів.

Також пасажир має право вимагати компенсації моральної шкоди (ст. 23 Цивільного кодексу України). Проте моральні страждання також доведеться обґрунтувати.

Покрокова інструкція: що робити, якщо автобус поїхав без вас

Якщо ви впевнені, що перевізник вчинив неправомірно, дійте негайно за таким алгоритмом:

Збережіть проїзний документ. Квиток чи електронний ваучер – це головний доказ договору. Переконайтеся, що на ньому видно рейс, дату, час та назву перевізника.

Зафіксуйте час. Зробіть скріншот екрана телефону з геопозицією, сфотографуйте годинник чи табло на АЗС/автостанції. Якщо поруч є свідки – візьміть їхній номер телефону. Головне завдання – зафіксувати, коли саме ви повернулися і що автобуса вже не було.

Негайно зв’яжіться з перевізником. Зателефонуйте на гарячу лінію або напишіть у підтримку. Вкажіть рейс, місце зупинки та повідомите про залишений багаж.

Збирайте всі чеки. Зберігайте абсолютно всі квитанції за новий квиток, таксі, їжу чи ночівлю.

Подайте офіційну письмову претензію. Направте компанії-перевізнику претензію з описом ситуації та чеками, вимагаючи добровільного відшкодування збитків.

Зверніться до Укртрансбезпеки. Контроль за дотриманням правил автоперевезень здійснює Державна служба України з безпеки на транспорті. Відповідно до п. 10 Правил № 176, ви маєте право подати скаргу до територіального органу відомства.

Звертайтеся до суду. Якщо перевізник відмовляється компенсувати збитки, ви можете захистити свої права у судовому порядку на підставі ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів". Варто пам'ятати, що скарга до Укртрансбезпеки може призвести до перевірки та штрафу для перевізника, але це не поверне вам гроші автоматично – для повернення коштів потрібна письмова претензія компанії або позов до суду.

Що доведеться доводити у суді?

Якщо справа дійшла до судового засідання, суду важливо встановити не лише факт відсутності пасажира в автобусі, а причину, чому це сталося. Тому пасажиру необхідно надати:

Квиток на рейс

Підтвердження місця, де саме ви вийшли

Докази оголошеного водієм часу стоянки

Докази точного часу вашого повернення та фактичного відправлення автобуса

Документально підтверджені витрати (чеки, квитанції)

Докази звернення до перевізника щодо багажу

Як докази можна використовувати фото, відео з камер спостереження АЗС, дані геолокації смартфона, деталізацію дзвінків, покази свідків.

Також ви маєте право подати клопотання про витребування даних GPS-трекера автобуса, які фіксують точний час зупинки та відправлення транспорту.

Загублена валіза та змінений рейс

Форс-мажори під час автобусних поїздок – це не лише ситуації, коли автобус рушив з АЗС без пасажира. Не менш поширені проблеми – коли на фініші ви не знаходите свою валізу у багажнику або ж за кілька годин до виїзду дізнаєтеся, що рейс перенесли, і ви запізнюєтеся на літак чи поїзд, чи застрягли у транзитному місті.

Усі ці випадки – це прямо порушення умов договору перевезення.

Що робити, якщо водій загубив або пошкодив валізу

Коли ви здаєте валізу до багажного відсіку, перевізник бере на себе повну відповідальність за її збереження. Це чітко закріплено у статті 924 Цивільного кодексу України: з моменту, коли багаж потрапив до водія, і до моменту видачі пасажиру, за кожну подряпину чи зникнення відповідає транспортна компанія.

Якщо на зупинці ви виявили, що речей немає або валізу розтрощили, дійте за цим алгоритмом:

Не йдіть геть без офіційного документа. Це найважливіше правило. Одразу вимагайте від водія чи представника компанії скласти Акт про втрату або пошкодження багажу . У ньому мають бути детально описані всі пошкодження чи факт відсутності валізи. Акт складається у двох примірниках і підписується обома сторонами. Якщо водій відмовляється підписувати – зафіксуйте це на відео або залучіть свідків із числа інших пасажирів (запишіть їхні контакти).

Це найважливіше правило. Одразу вимагайте від водія чи представника компанії скласти . У ньому мають бути детально описані всі пошкодження чи факт відсутності валізи. Акт складається у двох примірниках і підписується обома сторонами. Якщо водій відмовляється підписувати – зафіксуйте це на відео або залучіть свідків із числа інших пасажирів (запишіть їхні контакти). Оцініть збитки. Якщо валізу втрачено повністю, перевізник зобов'язаний виплатити її фактичну вартість (або оголошену цінність, якщо ви вказували її під час купівлі квитка). Якщо речі пошкоджено – суму, на яку знизилася їхня вартість, або вартість ремонту.

Якщо валізу втрачено повністю, перевізник зобов'язаний виплатити її фактичну вартість (або оголошену цінність, якщо ви вказували її під час купівлі квитка). Якщо речі пошкоджено – суму, на яку знизилася їхня вартість, або вартість ремонту. Збережіть багажну квитанцію. Багажна квитанція або спеціальна наліпка з номером – це єдиний офіційний доказ того, що ви передали речі перевізнику. Без неї довести факт передачі майна буде вкрай складно.

Багажна квитанція або спеціальна наліпка з номером – це єдиний офіційний доказ того, що ви передали речі перевізнику. Без неї довести факт передачі майна буде вкрай складно. Подайте претензію перевізнику. Надішліть офіційний лист на адресу компанії. Додайте копію квитка, багажної квитанції, акта про втрату/пошкодження та чеки, що підтверджують вартість речей (якщо вони збереглися).

Що робити, якщо перевізник змінив час рейсу чи скасував його

Зміна графіка без згоди пасажира – це порушення Закону України "Про захист прав споживачів". Ви купували послугу з конкретними умовами, і перевізник зобов’язаний доправити вас чітко за розкладом. І будь-які проблеми з цим рейсом у перевізника – не ваша проблема.

Якщо час відправлення змінили або рейс скасували взагалі, ви маєте наступні права:

Право на 100% повернення коштів. Відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (Правила № 176), у разі скасування рейсу або зміни розкладу ви маєте право на відшкодування повної вартості квитка без жодних штрафів чи утримань, навіть якщо про зміну вас повідомили за годину до виїзду.

Відшкодування збитків за "ланцюгову реакцію". Якщо через перенесення автобусного рейсу ви запізнилися на літак, поїзд, інший автобус чи втратили бронювання в готелі – це вважається супутніми збитками (ст. 22 Цивільного кодексу України). Перевізник-порушник зобов'язаний компенсувати ці витрати.

Фіксуйте сповіщення. Не видаляйте SMS, повідомлення у месенджерах чи електронні листи від перевізника. Скріншот із часом надходження сповіщення буде головним доказом того, що вам повідомили про зміну занадто пізно.

Скасування рейсу перевізником - причина відшкодування й моральних збитків також (фото: magnific.com)

Як правильно подати претензію, щоб отримати гроші

Чекати, що перевізник добровільно перерахує компенсацію після усного дзвінка на гарячу лінію, не варто. Щоб запустити юридичний процес, зробіть наступне:

Складіть письмову вимогу. Направте її на юридичну адресу перевізника рекомендованим листом або електронною поштою з підтвердженням вручення.

Чітко розрахуйте суму. Вкажіть вартість квитка, ціну втрачених речей та супутні витрати (наприклад, купівлю нового квитка на літак чи залізничного квитка).

Додайте всі чеки та квитанції. Усі витрати мають бути підтверджені документально (банківські виписки, фіскальні чеки, квитанції з таксі чи готелів).

Зверніться до Укртрансбезпеки. Якщо перевізник ігнорує скаргу, подайте заяву до Державної служби України з безпеки на транспорті. Відомство призначить перевірку компанії за порушення правил перевезення.

Подавайте позов до суду. Якщо справа дійшла до суду, пам'ятайте: за позовами про захист прав споживачів судовий збір не сплачується. Ви можете вимагати не лише покриття фінансових втрат, а й компенсацію моральної шкоди.

Універсального винного у таких історіях немає. Якщо водій оголосив перерву на 10 хвилин, а пасажир повернувся через 15 – правда і закон будуть на боці перевізника.

Але якщо ви повернулися вчасно, а автобус рушив раніше – перевізник зобов’язаний компенсувати вам кожну гривню, витрачену через його поспіх.

Якщо ви доїхали з Дніпра до Львова і мали там сісти на автобус до Європи, а перевізник скасував рейс чи поїхав у інший час без вас – то компанія має відшкодувати не тільки ваші витрати на квитки, готель та інше, але й моральну шкоду за зіпсовану відпустку.