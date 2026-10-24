Українські кав’ярні, які дивують декором: вони не схожі на інші

Кав’ярні сьогодні - це не лише місце, де можна випити ранкову каву чи зустрітися з друзями. Деякі заклади перетворюють інтер’єр на частину власної історії: тут можна опинитися серед вінтажних фотокамер, відчути атмосферу старого Львова або роздивлятися дизайнерські деталі, натхненні українською культурою.

Wave RBC.UA зібрали українські кав’ярні, які привертають увагу незвичним декором, оригінальними концепціями та просторами, в яких хочеться затриматися трохи довше.

DROP, Ковель

У кав’ярні DROP дизайнер Олександр Махно зробив ставку на природні матеріали та незвичні форми. Замість стандартного декору тут використовують фактурне дерево, бетон і метал, які створюють контраст між природністю та сучасним дизайном.

Одна з найвиразніших деталей - стеля, декорована справжнім корінням дерев. У поєднанні з дубом, фактурні поверхні якого зберігають природні тріщини, та авторськими світильниками у формі крапель кави це створює майже скульптурний простір.

Інтер’єр відсилає до природних ландшафтів і традиційних українських матеріалів, але переосмислює їх у сучасному форматі.

Кав’ярня DROP (фото: instagram.com/drop_kovel)

Фіксаж, Львів

Це варіант для тих, кому подобається вінтажна естетика. Ця кав’ярня поєднує кавову культуру з музейною атмосферою: в інтер’єрі представлені старовинна фототехніка та предмети, пов’язані з історією фотографії й кіно.

Замість звичних декоративних композицій тут привертають увагу справжні експонати, які можна розглядати, поки готується кава. Така концепція перетворює візит на невелику подорож в історію візуального мистецтва.

Заклад також відомий різними способами приготування кави, тож тут можна поєднати знайомство з колекцією та дегустацію напою.

Кабінет, Львів

Головним елементом інтер’єру стали книжки. Полиці, заповнені виданнями та затишні місця для читання створюють атмосферу старої читальні.

Заклад поєднує формати кав’ярні, пекарні, кондитерської та простору для читання. Тут можна зробити паузу посеред міста, замовити каву з десертом і провести час із книжкою.

На відміну від кав’ярень, де дизайн побудований навколо яскравих інсталяцій, "Кабінет" приваблює іншим підходом: декор тут не відволікає від відпочинку, а формує його настрій.

Heisenberg Coffee, Дніпро

Кав’ярня, натхненна серіалом "Пуститися берега" (Breaking Bad). Її інтер’єр нагадує хімічну лабораторію: обладнання, функціональні комунікації та скляна зона обсмажування кави підтримують тематичну концепцію.

Окрема деталь - стіл, дизайн якого відсилає до культового предмета із серіалу.

Frank Café, Київ

Невелика кав’ярня площею лише 19 м², оформлена з натхненням від італійських кавових барів середини XX століття. Хромовані поверхні, блискуча стеля, неонові акценти та барні стільці з візерунчастою оббивкою створюють атмосферу ретродайнера.

Львівська копальня кави

"Львівська копальня кави" — один із прикладів того, як інтер’єр може стати продовженням історії бренду. Концепція закладу обігрує легенду про каву, яку нібито видобувають під землею, а сам простір нагадує тематичну копальню.

Відвідувачі приходять сюди не лише за напоями й десертами, а й за атмосферою: підземними залами, незвичним оформленням та театралізованою подачею окремих кавових позицій. Тут також можна придбати каву та тематичні сувеніри.

Це приклад закладу, де декор працює не як окрема прикраса, а як частина історії.