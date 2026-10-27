"П’яна вишня" виходить на ринок Німеччини: де відкриють перший заклад

Львівський ресторанний холдинг !Fest планує відкрити перший заклад мережі "П’яна вишня" у Німеччині. Бар готують до запуску в Берліні у грудні 2026 року.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис голови та співвласника холдингу Андрія Худо в LinkedIn .

Де відкриють "П’яну вишню" в Берліні

Для першого німецького закладу обрали приміщення на Rathausstraße, 5, неподалік Берлінської телевежі.

За словами Худо, це людна локація, а в самому місті живе багато українців.

Наразі всередині тривають ремонтні роботи. Водночас на вікнах уже розмістили оголошення про майбутнє відкриття - і перехожі звертають на нього увагу.

"І майбутні гості підходять до дверей і хочуть їх відкрити, смикаючи ручку…", - розповів Худо.

Співвласник холдингу пожартував, що дверна ручка вже встигла трохи "змучитися" ще до початку роботи бару.

За його словами, відкриття стане запуском першого бізнесу !Fest у Німеччині.

Що відомо про мережу

Історія "П’яної вишні" почалася у 2015 році з першого закладу на площі Ринок у Львові.

Основний продукт бренду - вишнева настоянка. Відтоді мережа почала розвиватися як в Україні, так і за кордоном.

За інформацією, яку бренд оприлюднив у жовтні 2026 року, "П’яна вишня" об’єднує 80 закладів у десяти країнах.

Компанія також представила свою франшизу на виставці Franchise NEXT у Кельні, що відбулася 15–16 жовтня.

Сам холдинг !Fest заснували у 2007 році. Його співвласники - Андрій Худо, Юрій Назарук і Дмитро Герасимов.

Серед інших відомих проєктів компанії - "Реберня", "Львівська майстерня шоколаду" та "Львівські пляцки".