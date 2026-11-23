У центрі Одеси фасад шоколадного дому Fraga перетворили на казкову декорацію до різдвяних свят. Над входом з'явився величезний білий кролик із довгими вухами, а навколо розгорнули червону завісу - оформлення відсилає до "Аліси в Країні чудес".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram видання "Культурометр Одеса" .

Як виглядає казковий декор

Головний герой композиції - гігантський білий кролик, який ніби визирає з-за театральної завіси.

Його голову прикрашають довгі вуха з рожевою внутрішньою частиною, а шию обрамляє пишний світлий комір із численними складками.

Білі лапи розташували поверх червоного драпірування. Поруч із ними - великий годинник незвичної вигнутої форми та декоративний золотий ключ.

Ці деталі підтримують тему казкового світу, у який потрапила Аліса.

Насичена червона тканина спускається складками вздовж фасаду й контрастує зі світлими стінами будівлі.

Вхідні двері обрамляє густа зелена гірлянда, а біля них розмістили композиції із зелені та червоного декору. Завдяки цьому оформлення охоплює і простір над входом, і саму вхідну групу.

Де побачити гігантського кролика

Інсталяцію встановили біля шоколадного дому Fraga на вулиці Італійській, 2, неподалік Одеського національного академічного театру опери та балету.

Фігура кролика здіймається над дверима на тлі округлого фасаду з білим балконом.

На опублікованих кадрах добре видно масштаб декорації поруч із людьми: персонаж із довгими вухами займає значну частину простору над входом.