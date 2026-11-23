Фасад шоколадного дому прикрасили червоною завісою та золотим ключем
У центрі Одеси фасад шоколадного дому Fraga перетворили на казкову декорацію до різдвяних свят. Над входом з'явився величезний білий кролик із довгими вухами, а навколо розгорнули червону завісу - оформлення відсилає до "Аліси в Країні чудес".
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram видання "Культурометр Одеса".
Головний герой композиції - гігантський білий кролик, який ніби визирає з-за театральної завіси.
Його голову прикрашають довгі вуха з рожевою внутрішньою частиною, а шию обрамляє пишний світлий комір із численними складками.
Білі лапи розташували поверх червоного драпірування. Поруч із ними - великий годинник незвичної вигнутої форми та декоративний золотий ключ.
Ці деталі підтримують тему казкового світу, у який потрапила Аліса.
Насичена червона тканина спускається складками вздовж фасаду й контрастує зі світлими стінами будівлі.
Вхідні двері обрамляє густа зелена гірлянда, а біля них розмістили композиції із зелені та червоного декору. Завдяки цьому оформлення охоплює і простір над входом, і саму вхідну групу.
Інсталяцію встановили біля шоколадного дому Fraga на вулиці Італійській, 2, неподалік Одеського національного академічного театру опери та балету.
Фігура кролика здіймається над дверима на тлі округлого фасаду з білим балконом.
На опублікованих кадрах добре видно масштаб декорації поруч із людьми: персонаж із довгими вухами займає значну частину простору над входом.