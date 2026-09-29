З кіньми та жокеями: в Одесі відкрили дизайнерський "Сільпо"

Мережа "Сільпо" відкрила новий супермаркет в Одесі, присвячений історії кінного спорту та місцевого іподрому. Магазин запрацював 25 вересня 2026 року.

Інтер'єр супермаркету

Основними кольорами стали природні відтінки зеленого, теракотового та піщаного.

Вхід до магазину стилізували під стартові ворота іподрому. На стінах розмістили картини, створені за мотивами робіт фотографа Едварда Майбриджа, відомого своїми дослідженнями руху коней. Саме його фотографії допомогли зафіксувати момент, коли під час галопу всі чотири копита коня одночасно відриваються від землі.

Інтер'єр "Сільпо" (фото: Facebook.com.silpo)

Одним із центральних елементів оформлення став трек іподрому просто посеред торгового залу. На ньому зображені коні з жокеями, деякі з яких мають фірмові наплічники "Сільпо".

Інтер'єр "Сільпо" (фото: Facebook.com.silpo)

Окрему увагу в дизайні приділили історії Одеського іподрому. Тут можна побачити фігуру коня з пропелером на аероплані - відсилання до авіаційних експериментів, які свого часу проводили на території іподрому.

Доповнюють атмосферу підвішені жердини та підкови з підсвіткою, а також зображення шпор, підков і схрещених хлистів. Біля кас встановили фінішні стрічки та символічні призи для переможців, а стіни прикрасили тематичними фотографіями.

Інтер'єр "Сільпо" (фото: Facebook.com.silpo)

Інтер'єр "Сільпо" (фото: Facebook.com.silpo)