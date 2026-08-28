Фудблогерка Емілія Євтушенко про їжу, блог і кулінарію: "Одна ложка страви запускає цілий рецепт"

Їжа для відомої української фудблогерки Емілії Євтушенко давно перестала бути просто їжею - тепер вона бачить у кожній страві новий рецепт і можливість для експерименту. У бліц-інтерв’ю для Wave RBC.UA вона розповіла про улюблений смак дитинства, продукти, без яких не уявляє свій холодильник, і страви, які ніколи не замовляє в ресторанах.

Чи змінилося ваше ставлення до їжі після того, як вона стала вашою роботою?

Однозначно. Раніше їжа була просто їжею: приготувала - поїли. А зараз я дивлюся на неї зовсім інакше.

Постійно думаю: а що тут можна змінити, як зробити смачніше, простіше, красивіше, як це зняти. Навіть коли приходжу в ресторан, можу сидіти й розбирати страву по інгредієнтах.

Любов до їжі нікуди не зникла. Навпаки, я почала ще більше цінувати просту домашню їжу.

Що сьогодні найбільше мотивує вас продовжувати вести блог?

Напевно, люди. Коли хтось пише: "Я ніколи не пекла хліб, а з вами в мене вийшло", або надсилає фото своєї першої паски чи вечері для сім’ї - це дуже мотивує. Ну і я сама не вмію стояти на місці.

Мені постійно хочеться придумати новий рецепт, нову рубрику, щось протестувати. Для мене блог давно вже став не просто роботою, а великою частиною життя.

Емілія Євтушенко (фото: instagram.com/emiliya.yevtushenko)

Яка страва найбільше нагадує вам про дитинство?

Сегединський гуляш. Для мене це абсолютний смак дитинства і дому. Квашена капуста, м’ясо, сметана - наче нічого надзвичайного, але саме такі прості домашні страви запам’ятовуються найбільше. І досі, коли його готую, це для мене не просто їжа, а якесь дуже тепле повернення в дитинство.

Які базові продукти завжди є у вашому холодильнику?

Яйця, вершкове масло, хороший сир, творог, сметана, зелень і якісь овочі. Ще в мене практично завжди є щось підготовлене в морозилці, тому що я дуже люблю заготовки.

З трьома дітьми це вже не кулінарний тренд, а спосіб виживання.

Емілія Євтушенко (фото: instagram.com/emiliya.yevtushenko)

Що ви ніколи не замовите в ресторані і чому?

Напевно, оладки або сирники. Не тому, що вони погані, а тому, що вдома я зроблю саме такі, які люблю. Мені шкода ресторанного замовлення на те, що я можу за 15 хвилин приготувати собі сама - ще й так, як мені смачніше.

Яка страва виглядає краще, ніж смакує?

Для мене - більшість суперінстаграмних десертів із величезною кількістю декору. Вони можуть виглядати неймовірно, але коли там десять текстур, п’ять кремів, глазур, шоколад, квіти й ще щось зверху - я вже гублю сам смак десерту.

Я більше люблю, коли красиво, але зрозуміло, що ти їси.

Емілія Євтушенко (фото: instagram.com/emiliya.yevtushenko)

Назвіть свою найбільш дивну кулінарну або гастрономічну звичку.

Я можу спробувати щось у ресторані, а потім ще дорогою додому вже думати, як це повторити і що я там зміню. Іноді одна ложка якоїсь страви запускає в голові цілий рецепт. Думаю, це вже професійна деформація.

Яку популярну страву ви насправді не любите?

Напевно, устриці. Я чесно намагалася зрозуміти, чому навколо них стільки захоплення, але поки що для мене це більше красивий ресторанний ритуал, ніж їжа, яку я справді хочу з’їсти.