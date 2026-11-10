Бельгійський рецепт та місцеві інгредієнти: як створюють українську Stella Artois
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Бельгійський рецепт та місцеві інгредієнти: як створюють українську Stella Artois

Воду зі свердловини перед використанням готують за спеціальними вимогами до кислотності, лужності та жорсткості

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Зразки напою, сировини й води перевіряють раз на пів року (фото: weekend.today)
Дата: 10 листопада 2026

Stella Artois в Україні варять за ліцензійною рецептурою, але використовують місцеві воду та солод. Водночас хміль беруть такий самий, як для бельгійського виробництва, а зразки напою регулярно проходять перевірки.

Про це в інтерв'ю Wave RBC.UA розповіла менеджерка пивоварного виробництва AB InBev Efes Ukraine Лариса Акулинова.

За якою рецептурою варять Stella Artois в Україні

За словами Лариси, українське виробництво працює за затвердженим рецептом, який отримує разом із правом випускати пиво цього бренду.

"Stella Artois ми варимо суворо за технологією, яка передається разом із ліцензією на виробництво", – пояснила фахівчиня.

Дотримання вимог контролює глобальна служба якості, яка перевіряє роботу ліцензіатів.

Чим відрізняються інгредієнти

Основну відмінність між виробництвом у різних країнах Лариса Акулинова пов'язує з місцевими водою та солодом.

"Насправді, відрізняються лише вода та солод", – зазначила вона.

В Україні використовують воду зі свердловини та солод українського виробництва із глобально затверджених сортів ячменю.

За словами співрозмовниці, він має відповідати тим самим стандартам якості, що й солод для виробництва в інших країнах.

Хміль для української Stella Artois, як і для бельгійської, використовують чеський та німецький.

Бельгійський рецепт та місцеві інгредієнти: як створюють українську Stella Artois
Інгрідєнти Stella Artois (фото: пресслужба компанії)

Як перевіряють якість пива та води

Раз на пів року виробництво надсилає зразки пива на аналіз. Разом із ними перевіряють сировину та воду, яку використовують у процесі.

За словами Лариси, глобальна служба якості досліджує зразки у власній лабораторії за системою критеріїв, а також проводить дегустацію.

Окремі вимоги встановлені до водопідготовки. Походження води не скасовує необхідності привести її характеристики до затверджених показників.

"У нас є специфікація на водопідготовку: вода має відповідати певним показникам кислотності, лужності та жорсткості", – розповіла фахівчиня.

Бельгійський рецепт та місцеві інгредієнти: як створюють українську Stella Artois
Лариса Акулинова (фото надане пресслужбою)
Бельгійський рецепт та місцеві інгредієнти: як створюють українську Stella Artois
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